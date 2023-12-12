Роман Ротенберг: «Овечкина читают. Голкиперы досконально знают, с какого угла идет шайба. Надо продолжать бросать, он обязательно забьет»

Теги СКА Вашингтон Виктор Тихонов Владислав Третьяк Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков. 

– Александр Овечкин не может забить гол в 10 матчах подряд. Что делать?

– Продолжать бросать. Другого варианта нет. Надо бросать дальше. И он обязательно забьет.

– Тут невезение?

– Сашу читают, уже привыкли к его броскам. Современные технологии позволяют изучать каждого игрока.

Голкиперы досконально знают, как бросает Овечкин, с какого угла идет шайба. Они знают, что пас придет именно в эту точку, и оттуда последует щелчок. То, что проходило вчера, сегодня не пройдет. Это хоккей.

– СКА починил свое большинство. Но как это сделать «Вашингтону»?

– Это работа тренерского штаба. Надо найти правильные сочетания. Тренировать надо. Как мне в свое время рассказывал Владислав Третьяк, при Викторе Васильевиче Тихонове по два часа в день тренировали большинство. Но тогда было другое время. Меньше матчей, больше тренировок.

А теперь такой плотный календарь, что тяжело найти столько времени в процессе, какой был в Советском Союзе. Тем не менее надо подстраиваться.

– Когда Овечкин последний сезон в карьере проведет за московское «Динамо», как это изменит КХЛ?

– Дай бог. Главное ему пожелать здоровья, чтобы он играл как можно дольше. В таком случае он точно побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Это как Яромир Ягр говорил в свое время: «Когда человеку только 30 лет, он тренируется Х часов. А когда ему уже 40 лет, то надо тренироваться 10Х часов. По-другому никак», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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3 комментария
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сделайте уже день ротенберга ,уберите срочно все другие новости.
как же вы достали с ним
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Остапа понесло
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Роман Борисович, ну подсказали бы соотечественнику, как бросать, рассказали бы про свою систему, тогда рекорд точно падет.
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