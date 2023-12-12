Роман Ротенберг: «Овечкина читают. Голкиперы досконально знают, с какого угла идет шайба. Надо продолжать бросать, он обязательно забьет»

Роман Ротенберг высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

– не может забить гол в 10 матчах подряд. Что делать?

– Продолжать бросать. Другого варианта нет. Надо бросать дальше. И он обязательно забьет.

– Тут невезение?

– Сашу читают, уже привыкли к его броскам. Современные технологии позволяют изучать каждого игрока.

Голкиперы досконально знают, как бросает Овечкин, с какого угла идет шайба. Они знают, что пас придет именно в эту точку, и оттуда последует щелчок. То, что проходило вчера, сегодня не пройдет. Это хоккей.

– СКА починил свое большинство. Но как это сделать «Вашингтону»?

– Это работа тренерского штаба. Надо найти правильные сочетания. Тренировать надо. Как мне в свое время рассказывал , при Викторе Васильевиче Тихонове по два часа в день тренировали большинство. Но тогда было другое время. Меньше матчей, больше тренировок.

А теперь такой плотный календарь, что тяжело найти столько времени в процессе, какой был в Советском Союзе. Тем не менее надо подстраиваться.

– Когда Овечкин последний сезон в карьере проведет за московское «Динамо», как это изменит ?

– Дай бог. Главное ему пожелать здоровья, чтобы он играл как можно дольше. В таком случае он точно побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Это как Яромир Ягр говорил в свое время: «Когда человеку только 30 лет, он тренируется Х часов. А когда ему уже 40 лет, то надо тренироваться 10Х часов. По-другому никак», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.