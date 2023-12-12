Роман Ротенберг: «Овечкина читают. Голкиперы досконально знают, с какого угла идет шайба. Надо продолжать бросать, он обязательно забьет»
Роман Ротенберг высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.
В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.
– Александр Овечкин не может забить гол в 10 матчах подряд. Что делать?
– Продолжать бросать. Другого варианта нет. Надо бросать дальше. И он обязательно забьет.
– Тут невезение?
– Сашу читают, уже привыкли к его броскам. Современные технологии позволяют изучать каждого игрока.
Голкиперы досконально знают, как бросает Овечкин, с какого угла идет шайба. Они знают, что пас придет именно в эту точку, и оттуда последует щелчок. То, что проходило вчера, сегодня не пройдет. Это хоккей.
– СКА починил свое большинство. Но как это сделать «Вашингтону»?
– Это работа тренерского штаба. Надо найти правильные сочетания. Тренировать надо. Как мне в свое время рассказывал Владислав Третьяк, при Викторе Васильевиче Тихонове по два часа в день тренировали большинство. Но тогда было другое время. Меньше матчей, больше тренировок.
А теперь такой плотный календарь, что тяжело найти столько времени в процессе, какой был в Советском Союзе. Тем не менее надо подстраиваться.
– Когда Овечкин последний сезон в карьере проведет за московское «Динамо», как это изменит КХЛ?
– Дай бог. Главное ему пожелать здоровья, чтобы он играл как можно дольше. В таком случае он точно побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Это как Яромир Ягр говорил в свое время: «Когда человеку только 30 лет, он тренируется Х часов. А когда ему уже 40 лет, то надо тренироваться 10Х часов. По-другому никак», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
как же вы достали с ним