Федор Канарейкин: «Кучеров – наш самый великий хоккеист на данный момент»

Теги Тампа-Бэй Федор Канарейкин НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Михаил Сергачев Хоккей

Федор Канарейкин прокомментировал успехи Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.

Нападающий «Тампы» единолично лидирует в лиге во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам. В его активе 47 (19+28) баллов после 28 матчей. 

– Большие прогнозы делать не стоит в данный момент, сезон только раскручивается. На данном отрезке Никита на первом месте, и он по праву уже несколько лет занимает эту позицию. На данный момент, это, наверное, наш самый великий хоккеист.

– Какие шансы у «Тампы» в этом сезоне вернуть Кубок Стэнли?

– Мы понимаем, что ключевая ось – это Василевский, Сергачев, Кучеров. Если эти ребята там заработают на полную мощность, они, конечно, будут основополагающими для успеха команды.

Кучеров блестяще ведет за собой команду, это настоящий голеадор. Восстановление Василевского после травмы – это дело времени. Он сейчас восстановит былые кондиции, и конечно, это будет очень мощная российская ударная группировка в «Тампе», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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8 комментариев
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"самый великий на данный момент" - логически абсурдная конструкция
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Ответ Суворов Антон
Какая-то скрытая реклама Американского капитализма идёт.. Круглосуточно! Канарейкин радуется, что лучшие российские игроки, в том числе Овечкин - играют для Джона и Рона, а не для забойщика Ивана и электрика Ильи.. У нас, что в России льда нет? Или Американский лёд слаще? Это всё равно, что у тебя есть деньги.. Но лежат они в Американском банке.. А увидеть ты их можешь только по телевизору, и то.. В удобное для Американского банка время.. Вот это нам Канарейкин рекламирует? Вот этому он радуется? Странно..
Овечкин не лучший , это якорь любой команды
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Ни прибавить, ни убавить!
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У Тампы шансов нет .
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какая-то скрытая реклама Американского капитализма идёт.. Круглосуточно!

Канарейкин радуется, что лучшие российские игроки, в том числе Овечкин - играют для Джона и Рона, а не для забойщика Ивана и электрика Ильи.. У нас, что в России льда нет? Или Американский лёд слаще?

Это всё равно, что у тебя есть деньги.. Но лежат они в Американском банке.. А увидеть ты их можешь только по телевизору, и то.. В удобное для Американского банка время..

Вот это нам Канарейкин рекламирует? Вот этому он радуется?

Странно..
+4
-3
+1
Ответ Леонид Володин
"самый великий на данный момент" - логически абсурдная конструкция
Но не так круто, как "Олимпийский чемпион на территории РФ"
+2
-2
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Ответ Леонид Володин
"самый великий на данный момент" - логически абсурдная конструкция
Надо было сказать модное ныне "в моменте"
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ личные рекорды это не хоккей
Овечкин не лучший , это якорь любой команды
Но всё равно странно..
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