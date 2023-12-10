Федор Канарейкин: «Кучеров – наш самый великий хоккеист на данный момент»

Федор Канарейкин прокомментировал успехи Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.

Нападающий « » единолично лидирует в лиге во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам. В его активе 47 (19+28) баллов после 28 матчей.

– Большие прогнозы делать не стоит в данный момент, сезон только раскручивается. На данном отрезке на первом месте, и он по праву уже несколько лет занимает эту позицию. На данный момент, это, наверное, наш самый великий хоккеист.

– Какие шансы у «Тампы» в этом сезоне вернуть Кубок Стэнли?

– Мы понимаем, что ключевая ось – это , , Кучеров. Если эти ребята там заработают на полную мощность, они, конечно, будут основополагающими для успеха команды.

Кучеров блестяще ведет за собой команду, это настоящий голеадор. Восстановление Василевского после травмы – это дело времени. Он сейчас восстановит былые кондиции, и конечно, это будет очень мощная российская ударная группировка в «Тампе», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.