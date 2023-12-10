Федор Канарейкин: «Кучеров – наш самый великий хоккеист на данный момент»
Федор Канарейкин прокомментировал успехи Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.
Нападающий «Тампы» единолично лидирует в лиге во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам. В его активе 47 (19+28) баллов после 28 матчей.
– Большие прогнозы делать не стоит в данный момент, сезон только раскручивается. На данном отрезке Никита на первом месте, и он по праву уже несколько лет занимает эту позицию. На данный момент, это, наверное, наш самый великий хоккеист.
– Какие шансы у «Тампы» в этом сезоне вернуть Кубок Стэнли?
– Мы понимаем, что ключевая ось – это Василевский, Сергачев, Кучеров. Если эти ребята там заработают на полную мощность, они, конечно, будут основополагающими для успеха команды.
Кучеров блестяще ведет за собой команду, это настоящий голеадор. Восстановление Василевского после травмы – это дело времени. Он сейчас восстановит былые кондиции, и конечно, это будет очень мощная российская ударная группировка в «Тампе», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Канарейкин радуется, что лучшие российские игроки, в том числе Овечкин - играют для Джона и Рона, а не для забойщика Ивана и электрика Ильи.. У нас, что в России льда нет? Или Американский лёд слаще?
Это всё равно, что у тебя есть деньги.. Но лежат они в Американском банке.. А увидеть ты их можешь только по телевизору, и то.. В удобное для Американского банка время..
Вот это нам Канарейкин рекламирует? Вот этому он радуется?
Странно..