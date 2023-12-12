Медведев о безголевой серии Овечкина: «Я иногда и по 20 матчей не забивал, ничего, терпел. Такие вещи в основном связаны с психологией, мастерство не ушло»

Александр Медведев высказался о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету 16 (5+11) очков.

– Овечкин не может забить 10 матчей подряд. Дайте ему совет, что делать?

– Я иногда и по 20 не забивал, ничего, терпел. Такие вещи в основном связаны с психологией.

Мастерство никуда не ушло. Поэтому, как только он забьет следующий гол, все пойдет как по маслу, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.