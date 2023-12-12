Медведев о безголевой серии Овечкина: «Я иногда и по 20 матчей не забивал, ничего, терпел. Такие вещи в основном связаны с психологией, мастерство не ушло»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Медведев КХЛ Хоккей

Александр Медведев высказался о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

– Овечкин не может забить 10 матчей подряд. Дайте ему совет, что делать?

– Я иногда и по 20 не забивал, ничего, терпел. Такие вещи в основном связаны с психологией.

Мастерство никуда не ушло. Поэтому, как только он забьет следующий гол, все пойдет как по маслу, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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11 комментариев
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Спросите у Пескова, пусть раскроет позицию президента по этому вопросу.
+17
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+17
да уж, помню ту серию Медведева в 20 матчей без голов...кажись, в игре против Вашингтона клятого прервал
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В Питере курят что-то забористое
+7
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+7
щито?
+3
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+3
С Ромой в вену или в ноздрю гоняют?
+2
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И где он по двадцать матчей не забивал? Во сне что ли? Они там все что ли под препаратами?
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Играл против Медведева когда то в Сочи. Редкий неад....... екват. . Серия у него без головы уже много много матчей
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Мутко такого себе не позволял.
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Ответ Михаил1970
Спросите у Пескова, пусть раскроет позицию президента по этому вопросу.
Обвинит Запад в ненависти ко всему русскому и стремлении создать проблемы России. А в данном случае аж сам Вашингтон...
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Ответ Михаил1970
Спросите у Пескова, пусть раскроет позицию президента по этому вопросу.
У Кремля нет позиции/информации по данному вопросу - стандартный ответ Пескова
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