Аликин о том, обсуждают ли в «Автомобилисте» слухи об отставке Заварухина: «Никаких разговоров. В раздевалке позитивная атмосфера, двигаемся вперед. Всегда можно играть лучше»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Евгений Аликин СКА-Арена Хоккей

Евгений Аликин высказался о слухах про увольнение тренера Николая Заварухина.

Вратарь «‎Автомобилиста»‎ также поделился впечатлениями от «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге.

– Какие ощущения от арены? Похожа чем-то на стадион в Омске?

– Сразу бросается в глаза куб, огромный просто. Арена народу кучу вмещает. Если сравнивать с Омском, то здесь арена более пологая, там трибуны сразу вверх идут. Визуально они отличаются сильно. Круто было сыграть на такой арене.

– Не думали о том, что будет, если куб упадет?

– Нет, не возникало таких мыслей. Но такие случаи бывали, всякое может быть. Думаю, тут все продумано.

– В последнее время ходят слухи об увольнении главного тренера «‎Автомобилиста» Заварухина? Как в команде это обсуждают?‎

– Никаких разговоров. Всегда можно играть лучше. В раздевалке позитивная атмосфера, двигаемся вперед, впереди еще 20 игр, – сказал вратарь «‎Автомобилиста»‎ Евгений Аликин.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий