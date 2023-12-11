Аликин о том, обсуждают ли в «Автомобилисте» слухи об отставке Заварухина: «Никаких разговоров. В раздевалке позитивная атмосфера, двигаемся вперед. Всегда можно играть лучше»
Евгений Аликин высказался о слухах про увольнение тренера Николая Заварухина.
Вратарь «Автомобилиста» также поделился впечатлениями от «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге.
– Какие ощущения от арены? Похожа чем-то на стадион в Омске?
– Сразу бросается в глаза куб, огромный просто. Арена народу кучу вмещает. Если сравнивать с Омском, то здесь арена более пологая, там трибуны сразу вверх идут. Визуально они отличаются сильно. Круто было сыграть на такой арене.
– Не думали о том, что будет, если куб упадет?
– Нет, не возникало таких мыслей. Но такие случаи бывали, всякое может быть. Думаю, тут все продумано.
– В последнее время ходят слухи об увольнении главного тренера «Автомобилиста» Заварухина? Как в команде это обсуждают?
– Никаких разговоров. Всегда можно играть лучше. В раздевалке позитивная атмосфера, двигаемся вперед, впереди еще 20 игр, – сказал вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин.