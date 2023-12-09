«Заварухин – наш тренер, Широков – капитан. Расставание с ними – выдумки». Рябков об «Автомобилисте»

Теги Автомобилист возможные переходы Николай Заварухин Сергей Широков КХЛ Стефан Да Коста Ник Эберт Максим Рябков Кертис Волк Хоккей

Директор «Автомобилиста» отреагировал на слухи об отставке Николая Заварухина.

Максим Рябков прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера екатеринбургского клуба и уходе из уральской команды капитана Сергея Широкова.

«Как Заварухин – наш главный тренер, так и Широков – наш капитан. Расставание с ними – абсолютные выдумки. Хочу поставить здесь точку.

В турнирном плане мы рядом со всеми лидерами Востока. У нас в разное время надолго выпадали лидеры: Эберт, Волк, Да Коста. Это повлияло на игровые связи, на уверенность команды в целом. Надо постепенно из этого выбираться», – сказал директор «Автомобилиста».

Екатеринбургская команда занимает 7-е место в Восточной конференции КХЛ. Уральцы набрали 46 очков в 41 матче.

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1 комментарий
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Видимо действительно уберут этого недоТренера!
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