«Заварухин – наш тренер, Широков – капитан. Расставание с ними – выдумки». Рябков об «Автомобилисте»

Директор «Автомобилиста» отреагировал на слухи об отставке Николая Заварухина.

Максим Рябков прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера екатеринбургского клуба и уходе из уральской команды капитана .

«Как Заварухин – наш главный тренер, так и Широков – наш капитан. Расставание с ними – абсолютные выдумки. Хочу поставить здесь точку.

В турнирном плане мы рядом со всеми лидерами Востока. У нас в разное время надолго выпадали лидеры: , , Да Коста. Это повлияло на игровые связи, на уверенность команды в целом. Надо постепенно из этого выбираться», – сказал директор « ».

Екатеринбургская команда занимает 7-е место в Восточной конференции . Уральцы набрали 46 очков в 41 матче.