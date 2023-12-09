«Заварухин – наш тренер, Широков – капитан. Расставание с ними – выдумки». Рябков об «Автомобилисте»
Директор «Автомобилиста» отреагировал на слухи об отставке Николая Заварухина.
Максим Рябков прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера екатеринбургского клуба и уходе из уральской команды капитана Сергея Широкова.
«Как Заварухин – наш главный тренер, так и Широков – наш капитан. Расставание с ними – абсолютные выдумки. Хочу поставить здесь точку.
В турнирном плане мы рядом со всеми лидерами Востока. У нас в разное время надолго выпадали лидеры: Эберт, Волк, Да Коста. Это повлияло на игровые связи, на уверенность команды в целом. Надо постепенно из этого выбираться», – сказал директор «Автомобилиста».
Екатеринбургская команда занимает 7-е место в Восточной конференции КХЛ. Уральцы набрали 46 очков в 41 матче.