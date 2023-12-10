Аликин о сериале «Слово пацана»: «Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время. Понравилось, как это снято»
Вратарь Евгений Аликин поделился мнением о сериале «Слово пацана».
– Сейчас все обсуждают сериал «Слово пацана». Удалось заценить?
– Знаю, что мнения разделились. Кто-то предлагает запретить, кто-то сравнивает с «Бригадой». Мне просто понравилось, как это снято.
Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время, поэтому не могу сказать, было похоже или нет.
– Видите там романтизацию бандитизма? У всех героев там жизнь по наклонной идет...
– Ну, есть разные мнения, – сказал 29-летний вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» – российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым.