Аликин о сериале «‎Слово пацана»: «Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время. Понравилось, как это снято»

Вратарь Евгений Аликин поделился мнением о сериале «‎Слово пацана».

– Сейчас все обсуждают сериал «‎Слово пацана»‎. Удалось заценить?

– Знаю, что мнения разделились. Кто-то предлагает запретить, кто-то сравнивает с «‎Бригадой». Мне просто понравилось, как это снято.

Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время, поэтому не могу сказать, было похоже или нет.

– Видите там романтизацию бандитизма? У всех героев там жизнь по наклонной идет...

– Ну, есть разные мнения, – сказал 29-летний вратарь «‎ »‎ .

«Слово пацана. Кровь на асфальте» – российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым.