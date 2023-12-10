Аликин о сериале «‎Слово пацана»: «Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время. Понравилось, как это снято»

Теги Автомобилист КХЛ Евгений Аликин кино Хоккей

Вратарь Евгений Аликин поделился мнением о сериале «‎Слово пацана».

– Сейчас все обсуждают сериал «‎Слово пацана»‎. Удалось заценить?

– Знаю, что мнения разделились. Кто-то предлагает запретить, кто-то сравнивает с «‎Бригадой». Мне просто понравилось, как это снято.

Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время, поэтому не могу сказать, было похоже или нет.

– Видите там романтизацию бандитизма? У всех героев там жизнь по наклонной идет...

– Ну, есть разные мнения, – сказал 29-летний вратарь «‎Автомобилиста»‎ Евгений Аликин.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» – российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым.

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1 комментарий
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Не, ну "срисовывать" как раньше люди жили по этому сериалу наверное всё же наивно. Но надо отдать должное, довольно близко к правдоподобности изображено.
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