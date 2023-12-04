Илья Воробьев может заменить Заварухина на посту тренера «Автомобилиста»

«Автомобилист» может уволить Николая Заварухина.

Руководство клуба может принять решение об увольнении специалиста, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

« » рассматривает Илью Воробьева в качестве кандидата на замену Николаю Заварухину, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Екатеринбургская команда уступила в пяти из шести предыдущих матчах в Фонбет чемпионате .

Клуб находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.