Илья Воробьев может заменить Заварухина на посту тренера «Автомобилиста»
«Автомобилист» может уволить Николая Заварухина.
Руководство клуба может принять решение об увольнении специалиста, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
«Автомобилист» рассматривает Илью Воробьева в качестве кандидата на замену Николаю Заварухину, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Екатеринбургская команда уступила в пяти из шести предыдущих матчах в Фонбет чемпионате КХЛ.
Клуб находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.