Илья Воробьев может заменить Заварухина на посту тренера «Автомобилиста»

Теги Автомобилист Николай Заварухин Илья Воробьев КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

«Автомобилист» может уволить Николая Заварухина.

Руководство клуба может принять решение об увольнении специалиста, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Автомобилист» рассматривает Илью Воробьева в качестве кандидата на замену Николаю Заварухину, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Екатеринбургская команда уступила в пяти из шести предыдущих матчах в Фонбет чемпионате КХЛ.

Клуб находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

7 комментариев
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Так Воробьев вернулся из Канады?
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Молодой, перспективный тренер, с опытом стажировки за океаном, надо брать)
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Достиг всех возможных успехов в ванкувере, обыграл калгари. Теперь можно и вернуться с чувством выполненного долга
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давно пора👌🏽
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Интересная мысль...
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Ответ gukmamop
Так Воробьев вернулся из Канады?
Да, он провёл в Ванкувере неделю и вернулся в Россию в ноябре
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Ответ nikita1708
Да, он провёл в Ванкувере неделю и вернулся в Россию в ноябре
Короткая получилась командировка.
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