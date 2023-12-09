Директор «Автомобилиста» о трансферах: «Я не сторонник движухи ради движухи, хотелось бы нападающего. Контракт Жафярова тяжеловат для нас»

Директор «Автомобилиста» ответил на вопрос о трансферах команды.

«Мы всегда на связи с коллегами. Но я не сторонник движухи ради движухи, трансферов ради трансферов.

Если не найдём хорошего варианта на стороне, то будем использовать внутренние резервы, их у нас достаточно.

Конечно, хотелось бы найти одного крайнего нападающего. Об этом мы говорили еще до начала сезона. Были разные варианты, они по некоторым причинам отпали.

Жафяров? На данный момент для нашей платежной ведомости его контракт тяжеловат», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.