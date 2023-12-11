Андрей Аршавин: «Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей. Я ходил на СКА, когда они еще играли в «Юбилейном»
Андрей Аршавин заявил, что никогда не изменял футболу.
Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд КХЛ.
«Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей, чем в футбол, вот и все.
Мы ездили на проспект Кима, каждое воскресенье мама надевала на меня тяжелую шубу, белые шаровары и так далее. Мне это не нравилось, я почти всегда старался сразу снимать коньки, на ботинках катался. Мама считала, что это здоровый образ жизни – зимой в футбол негде играть, надо ходить на коньки.
Но хоккей мне всегда нравился, я ходил на СКА, когда они еще играли в «Юбилейном», и там болел за воротами», – сказал Аршавин.
Варежки, коньки...
За воротами стоял,
Мерзнул от тоски.
Но, как наступило лето,
Взял он бутсы, съел котлету,
Записался на футбол,
Чтоб забить голландцам гол.
А затем за "Арсенал"
Мерсисайдцам навалял
Толи покер, толи флеш,
Отыскав в защите брешь.
И пославши депутата
Все проблемы порешать
("Дескать, мы не виноваты"),
Вскоре перестал играть...
Но, увидев снова клюшку,
Шубу, варежки, коньки,
Льдом покрытую опушку,
Загрустил он от тоски...