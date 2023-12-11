Андрей Аршавин: «Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей. Я ходил на СКА, когда они еще играли в «Юбилейном»

Теги Андрей Аршавин СКА премьер-лига Россия КХЛ Матч звезд КХЛ ТАСС Хоккей

Андрей Аршавин заявил, что никогда не изменял футболу.

Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд КХЛ

«Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей, чем в футбол, вот и все.

Мы ездили на проспект Кима, каждое воскресенье мама надевала на меня тяжелую шубу, белые шаровары и так далее. Мне это не нравилось, я почти всегда старался сразу снимать коньки, на ботинках катался. Мама считала, что это здоровый образ жизни – зимой в футбол негде играть, надо ходить на коньки.

Но хоккей мне всегда нравился, я ходил на СКА, когда они еще играли в «Юбилейном», и там болел за воротами», – сказал Аршавин

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2 комментария
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Шава шубу быстро снял,
Варежки, коньки...
За воротами стоял,
Мерзнул от тоски.

Но, как наступило лето,
Взял он бутсы, съел котлету,
Записался на футбол,
Чтоб забить голландцам гол.

А затем за "Арсенал"
Мерсисайдцам навалял
Толи покер, толи флеш,
Отыскав в защите брешь.

И пославши депутата
Все проблемы порешать
("Дескать, мы не виноваты"),
Вскоре перестал играть...

Но, увидев снова клюшку,
Шубу, варежки, коньки,
Льдом покрытую опушку,
Загрустил он от тоски...
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