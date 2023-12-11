Андрей Аршавин: «Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей. Я ходил на СКА, когда они еще играли в «Юбилейном»

Андрей Аршавин заявил, что никогда не изменял футболу.

Бывший футболист сборной России принял участие в звезд .

«Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей, чем в футбол, вот и все.

Мы ездили на проспект Кима, каждое воскресенье мама надевала на меня тяжелую шубу, белые шаровары и так далее. Мне это не нравилось, я почти всегда старался сразу снимать коньки, на ботинках катался. Мама считала, что это здоровый образ жизни – зимой в футбол негде играть, надо ходить на коньки.

Но хоккей мне всегда нравился, я ходил на , когда они еще играли в «Юбилейном», и там болел за воротами», – сказал .