Аршавин об участии в Матче звезд КХЛ: «За 3 года дошел до того, на что люди 30 лет тратят. Очень рад, что вышел на таком стадионе и забил гол»

Теги Владимир Быстров Андрей Аршавин КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ Хоккей

Андрей Аршавин высказался об участии в Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России вышел на лед в составе команды дивизиона Харламова и отличился голом в финальной игре против сборной дивизиона Тарасова (8:7 Б). Мероприятие прошло на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. 

– За три года дошел до того, на что люди 30 лет тратят и к чему стремятся. Я очень рад, что вышел на таком стадионе и забил гол. Это первый и последний раз, когда играю на этом стадионе при таком стечении народа.

– Поддержка Быстрова помогла?

– Володя пришел, потому что мои коллеги‑футболисты вообще не хотели на лед выходить. Но Вова напряг, ругался на них. Поэтому они вышли и играли, – сказал Аршавин. 

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11 комментариев
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Очень прикольно, развлеклись, потусили.
Но почему это странное мероприятие названо "Матч звёзд КХЛ"?
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Ответ Wiley Fox
– За три года дошел до того, на что люди 30 лет тратят и к чему стремятся. ----- Правильно я понимаю, что он за три года догнал Овечкина и на рекорд Гретцки замахнулся?
тоже напрягла эта фраза в заголовке, но расшифровка есть в следующем предложении. "очень рад, что вышел на таком стадионе и забил гол" - не всем доводится играть в хоккей (и забивать) при 20 тысячах человек, Аршавин об этом
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Ответ Юрий Ходько
За три года до чего он дошел? На коньках научился стоять? Никогда не считал Аршавина образцом интеллекта
Он тебя тем более.
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Аршавин мне всегда напоминает рыбу-белугу))) отвечаю))
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когда аршавин молчит и улыбается, со стороны смотрится приятно и умнее!
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Вундеркинд.
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