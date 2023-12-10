Аршавин об участии в Матче звезд КХЛ: «За 3 года дошел до того, на что люди 30 лет тратят. Очень рад, что вышел на таком стадионе и забил гол»

Андрей Аршавин высказался об участии в Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России вышел на лед в составе команды дивизиона Харламова и отличился голом в финальной игре против сборной дивизиона Тарасова (8:7 Б). Мероприятие прошло на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

– За три года дошел до того, на что люди 30 лет тратят и к чему стремятся. Я очень рад, что вышел на таком стадионе и забил гол. Это первый и последний раз, когда играю на этом стадионе при таком стечении народа.

– Поддержка Быстрова помогла?

– Володя пришел, потому что мои коллеги‑футболисты вообще не хотели на лед выходить. Но Вова напряг, ругался на них. Поэтому они вышли и играли, – сказал Аршавин.