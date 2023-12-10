Аршавин о Мостовом в Матче звезд КХЛ: «Возможно, он решил в футбольный «Спартак» зайти через хоккейный. Настоящие герои всегда идут в обход»
Андрей Аршавин оценил хоккейные навыки Александра Мостового.
Бывшие футболисты сборной России приняли участие в Матче звезд КХЛ. Аршавин представлял дивизион Харламова, а Мостовой – дивизион Боброва.
«Мостовой неплохо играет, но в обороне. Мостовой в обороне – это совершенно не вяжется друг с другом. Возможно, он решил в футбольный «Спартак» по дальнему кругу зайти через хоккейный «Спартак». Настоящие герои всегда идут в обход.
Забросил шайбу не с закрытыми глазами. Вратарь не понял, что отдали туда, куда надо. А я уверенно забросил. Футбол и хоккей – разные виды спорта. Здесь надо на коньках кататься, плюс клюшка есть, и еще мастерство нужно», – сказал Аршавин.
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