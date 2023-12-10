Аршавин о Мостовом в Матче звезд КХЛ: «Возможно, он решил в футбольный «Спартак» зайти через хоккейный. Настоящие герои всегда идут в обход»

Теги Спартак Андрей Аршавин Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Р-Спорт Хоккей

Андрей Аршавин оценил хоккейные навыки Александра Мостового.

Бывшие футболисты сборной России приняли участие в Матче звезд КХЛ. Аршавин представлял дивизион Харламова, а Мостовой – дивизион Боброва. 

«Мостовой неплохо играет, но в обороне. Мостовой в обороне – это совершенно не вяжется друг с другом. Возможно, он решил в футбольный «Спартак» по дальнему кругу зайти через хоккейный «Спартак». Настоящие герои всегда идут в обход.

Забросил шайбу не с закрытыми глазами. Вратарь не понял, что отдали туда, куда надо. А я уверенно забросил. Футбол и хоккей – разные виды спорта. Здесь надо на коньках кататься, плюс клюшка есть, и еще мастерство нужно», – сказал Аршавин

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6 комментариев
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Этот ваш Жамнов сколько сможет шайбу клюшкой начеканить? Его вообще кто нибудь в Испании знает ?
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Хахаха смешно же
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А из какой зоны он шайбу забил? Слышал когда-нибудь про такое на тренировках у Романцева и в Сельте?
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Хоккейный Спартак в этом сезоне может быть выше футбольного
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Заржал смехом Аршавина)
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