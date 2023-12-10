Жамнов про обучение Мостового на тренера: «Чему можно научить человека, который сам всю жизнь играл?»

Теги Спартак Алексей Жамнов премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой Игорь Добровольский Валерий Карпин Сергей Кирьяков КХЛ Матч звезд КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов оценил выступление Александра Мостового в Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова и выходил на лед в составе команды.

– Как вам дебют Александра Мостового сегодня?

– Хорошо отыграл, функционально готов. Правда, в конце устал уже.

– Может потянуть КХЛ или только в Вышке?

– Надо ему еще потренироваться, функциональное состояние поправить. А так, готов уже.

– Как относитесь к тому, что долгое время не хотел учиться на тренера?

– Мы знаем друг друга давно. Плюс он играл сам. Чему можно научить человека, который сам всю жизнь играл? Он же выступал и в сборной, и в европейских клубах.

– Что скажете о своем опыте? Для вас это дебютный сезон в качестве тренера, и такие результаты. Все благодаря игроцкому опыту?

– Я думаю, конечно, это помогает. Знаешь много нюансов изнутри. У меня есть хорошая школа, я сам играл в хоккей.

– Мостовой – лучший российский футболист?

– Один из лучших. Мне многие футболисты нравились. Добровольский, если помните такого, Шалимов, Кирьяков, Карпин. Хорошая сборная была, на самом деле. То поколение очень талантливое, – сказал главный тренер хоккейного «Спартака». 

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35 комментариев
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Всю жизнь покупаю продукты в магазинах. Если захочу открыть свой магазин, чему меня можно научить?
+88
-7
+81
Его можно научить тренировать. Это же очевидно.
+53
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+49
Ответ Aleksey Yashin
Всю жизнь покупаю продукты в магазинах. Если захочу открыть свой магазин, чему меня можно научить?
ты уже всё знаешь
+20
0
+20
Ответ jqzn88xn6n
Пусть забирает тогда помощником себе его Жамнов)
Да он же угорает))
+14
-2
+12
Спросите Лэмпарда, Пирло.
Я очень сомневаюсь, что перед своим обучением они говорили «зачем нам учиться, мы всё знаем»?!
+12
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+11
биба и боба...
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Чтоб им врач попался, который 20 лет был пациентом, а потом решил, что с таким багажом можно и самому лечить.
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Мостовой всю жизнь в хоккей что ли играл?!
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И даже чеканить его учить не надо... Мечта для любого клуба.
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Мост: Жамнов круче Бобби Халла!
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Есть такая пословица: 40 лет ума нет - уже и не будет. Если к 55 не тренировал, то уже не тренер.
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Век живи — век учись!
Но некоторые наивно считают, что уже все знают в этой жизни
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Знать английский язык не значит что человек может учить других этому языку
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Он уже почти 20 лет как не играет. Всю жизнь, ага.
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Дык его же никто не учит «играть в футбол», ему вроде твердят про обучению тренерским навыкам! Может быть играть и тренировать - это разные вещи??
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Наконец-то Мост нашёл единомышленника и собутыльника в одном лице, поздравляю 👏
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Он языком болтает больше и дольше, чем играл
+2
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например тренировать?
+1
0
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Ответ Zidane 21
новость не читал, он стебёт Моста, да же?))
Нет, он говорит, что они друзья.
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Ответ JENNINGS
Спросите Лэмпарда, Пирло. Я очень сомневаюсь, что перед своим обучением они говорили «зачем нам учиться, мы всё знаем»?!
хави)
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Да они его его уже все откровенно стебут)))
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Ответ JENNINGS
Спросите Лэмпарда, Пирло. Я очень сомневаюсь, что перед своим обучением они говорили «зачем нам учиться, мы всё знаем»?!
Так вот их учёба и испортила. Не учились бы, давно Реал и Сити тренировали.
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Хороший игрок не равно хороший тренер
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Чему можно научить человека, который всю жизнь играл в футбол, кроме владения "PowerPoint"?
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Вы поймите контекст, я был на матче звезд, там вообще все было не в серьез, Жамнов на приколе отвечает
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Мостовой, ты не один!
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Я думаю, что если речь о том, чтобы тренировать готовых мастеров, то тут действительно важно больше иметь авторитет, видеть игру глазами футболистов. Но если говорить о тех командах, где нужно развивать игроков, такой тренер не годится.
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Возможно его научат из кучки игроков создать одну команду, которая на поле будет делать то, что он захочет?!
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А вот Тухель особо не играл. Моуриньо не играл. И что?!
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Это роффл
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