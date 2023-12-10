Жамнов про обучение Мостового на тренера: «Чему можно научить человека, который сам всю жизнь играл?»

Алексей Жамнов оценил выступление Александра Мостового в Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова и выходил на лед в составе команды.

– Как вам дебют Александра Мостового сегодня?

– Хорошо отыграл, функционально готов. Правда, в конце устал уже.

– Может потянуть или только в Вышке?

– Надо ему еще потренироваться, функциональное состояние поправить. А так, готов уже.

– Как относитесь к тому, что долгое время не хотел учиться на тренера?

– Мы знаем друг друга давно. Плюс он играл сам. Чему можно научить человека, который сам всю жизнь играл? Он же выступал и в сборной, и в европейских клубах.

– Что скажете о своем опыте? Для вас это дебютный сезон в качестве тренера, и такие результаты. Все благодаря игроцкому опыту?

– Я думаю, конечно, это помогает. Знаешь много нюансов изнутри. У меня есть хорошая школа, я сам играл в хоккей.

– Мостовой – лучший российский футболист?

– Один из лучших. Мне многие футболисты нравились. Добровольский, если помните такого, Шалимов, Кирьяков, Карпин. Хорошая сборная была, на самом деле. То поколение очень талантливое, – сказал главный тренер хоккейного « ».