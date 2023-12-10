Быстров о «СКА-Арене»: «Впечатления – кайф, я бы на месте СКА завтра сюда переехал! Не понимаю, для чего нужен такой огромный дворец, чтобы на нем не играть»

Владимир Быстров поделился впечатлениями от «СКА-Арены».

9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге прошел звезд .

«Впечатления – кайф! Великолепный дворец, отличные болельщики, атмосфера сумасшедшая. Кайф приходить и наслаждаться такой хоккейной атмосферой. Я бы на месте СКА завтра сюда переехал! Не понимаю, для чего нам нужен такой огромный дворец, чтобы на нем не играть.

В «Ледовом» порядка 12 тысяч зрителей приходят на топовые матчи, и я знаю, что людям билеты не достать. Их просто нет! А здесь 21 с лишним тысяча – пожалуйста, покупайте билеты, приходите. На топовые матчи всегда будет аншлаг, не понимаю, почему СКА еще не здесь.

«Ледовый», думаю, удобнее, там метро рядом, а здесь болельщикам придется идти. Но не думаю, что это должно создавать проблемы, нужно выходить из ситуации, может, маршрутки какие-то ставить, чтобы отвозить детей, инвалидов. Нужно делать все, чтобы людям было комфортно. А сама арена – вообще класс. Двадцатитысячник, но выглядит, как будто 10 тысяч вмещает.

В раздевалке здесь еще не был. Сейчас пойду посмотрю!» – сказал бывший футболист сборной России.