Никита Коростелев: «СКА-Арена» лучше большинства стадионов в НХЛ»

Теги Северсталь КХЛ Матч звезд КХЛ Никита Коростелев СКА-Арена Хоккей

Никита Коростелев поделился впечатлениями от Матча Звезд КХЛ.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря. 

«Классные впечатления, грандиозное событие. Большой стадион, хотелось вживую на это посмотреть. Надеюсь, что нам удалось подарить хорошие эмоции болельщикам в первый день.

Нечто подобное в плане арен я видел только в НХЛ. Большой и классный стадион. Когда здесь будет играть СКА или сборная, ощущения будут еще круче. «СКА-Арена» лучше большинства стадионов в НХЛ.

Чувствуется атмосфера праздника. Здесь много отличных игроков собралось. Все – звезды нашей лиги. Отличная атмосфера для хоккеистов. Думаю, болельщикам тоже понравилось», – сказал нападающий «Северстали». 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На скольких аренах НХЛ играл Никита Коростелев?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий