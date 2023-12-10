Никита Коростелев: «СКА-Арена» лучше большинства стадионов в НХЛ»
Никита Коростелев поделился впечатлениями от Матча Звезд КХЛ.
Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.
«Классные впечатления, грандиозное событие. Большой стадион, хотелось вживую на это посмотреть. Надеюсь, что нам удалось подарить хорошие эмоции болельщикам в первый день.
Нечто подобное в плане арен я видел только в НХЛ. Большой и классный стадион. Когда здесь будет играть СКА или сборная, ощущения будут еще круче. «СКА-Арена» лучше большинства стадионов в НХЛ.
Чувствуется атмосфера праздника. Здесь много отличных игроков собралось. Все – звезды нашей лиги. Отличная атмосфера для хоккеистов. Думаю, болельщикам тоже понравилось», – сказал нападающий «Северстали».