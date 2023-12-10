Морозов о Матче звезд КХЛ: «Хоккейный праздник удался! «СКА-Арена» – дворец мирового уровня, который оставил у всех фантастические впечатления»

Алексей Морозов поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. Победителем стал дивизион Харламова, в финале обыгравший дивизион Тарасова (8:7 Б).

«Фонбет Матч звезд КХЛ 2023 года завершен. С уверенностью можно сказать, что хоккейный праздник удался! Эти два дня получились очень насыщенными, игроки, тренеры и болельщики получили много положительных эмоций. Большое спасибо Санкт‑Петербургу и «СКА-Арене» за радушный прием, это хоккейный дворец мирового уровня, который оставил у всех фантастические впечатления.

Фонбет Матч звезд КХЛ‑2023 установил рекорд посещаемости – в первый день на трибуны пришли 19 682 болельщика, во второй – 20 384. Это неудивительно, поскольку публика в Питере очень любит хоккей и разбирается в нем: нет никаких сомнений в том, что матчи КХЛ на новой арене тоже будут собирать аншлаги.

Что касается спортивной составляющей, у нас появился новый победитель Фонбет Матча звезд КХЛ – дивизион Харламова. Главное на звездном уик‑энде – получить удовольствие и подарить болельщикам яркий, красивый хоккей. Думаю, с этим наши игроки и тренеры справились на все сто.

Радует, что в этом году участие в турнире приняло много молодых игроков, которые в своем возрасте уже выходят на лидирующие позиции в клубах и во всей лиге. Приятно было видеть на тренерских скамейках команд легенд нашего футбола – они «на ты» с клюшкой и шайбой, что и показали во второй день. Спасибо всем, что провели уик‑энд вместе с нами, это было отличное приключение. Увидимся на Фонбет Матче звезд КХЛ-2024!» – сказал президент КХЛ.