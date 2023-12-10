Бердин о «СКА-Арене»: «Лучшая арена в мире. Переполняет чувство гордости за то, что ее построили в России»

Теги КХЛ Матч звезд КХЛ Сочи Михаил Бердин СКА-Арена Хоккей

Михаил Бердин поедился впечатлениями от «СКА-Арены».

9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге прошел Матч звезд КХЛ

– Какие ощущения после игры на самой большой арене в мире? 

– Невероятно. Гордость, если честно, за то, что у нас в России такую арену построили. Много где в Канаде был, видел все арены там. И «СКА Арена» одна из лучших. Даже не так. Она лучшая арена в мире. 

– Можно сказать, что в данный момент на планете нет лучше арены?

– Да. И поэтому переполняет чувство гордости, – сказал вратарь «Сочи». 

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