Николай Голдобин: «СКА-Арена» офигительная. Так долго смотрел вверх, что даже шея немного заболела»

Теги СКА Спартак КХЛ Матч звезд КХЛ Николай Голдобин СКА-Арена Хоккей

Николай Голдобин поделился впечатлениями от новой арены СКА.

В Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей, проходит Фонбет Матч звезд КХЛ. Голдобин выиграл конкурс капитанов на мастер-шоу.

«Арена офигительная, так долго смотрел вверх, что даже шея немного заболела (смеется).

Первые конкурсы прошли для нас довольно быстро. На мне была ответственность – ребята передо мной выиграли два конкурса и говорили: «Не позорь нашу команду!» А я капитан, как тут опозорить – вот и выиграл.

Вообще, выходим получить удовольствие и сыграть красиво, чтобы зрителям нравилось. Пока не знаю, кто будет бить буллиты, но придумаю что-нибудь интересное, если что», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

Голдобин выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ. Он обыграл Ткачева, Гусева и Радулова

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Есть идея для ремейка Не смотри наверх от Нетфликс
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий