Николай Голдобин: «СКА-Арена» офигительная. Так долго смотрел вверх, что даже шея немного заболела»

Николай Голдобин поделился впечатлениями от новой арены СКА.

В Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей, проходит Фонбет Матч звезд КХЛ. Голдобин выиграл конкурс капитанов на мастер-шоу.

«Арена офигительная, так долго смотрел вверх, что даже шея немного заболела (смеется).

Первые конкурсы прошли для нас довольно быстро. На мне была ответственность – ребята передо мной выиграли два конкурса и говорили: «Не позорь нашу команду!» А я капитан, как тут опозорить – вот и выиграл.

Вообще, выходим получить удовольствие и сыграть красиво, чтобы зрителям нравилось. Пока не знаю, кто будет бить буллиты, но придумаю что-нибудь интересное, если что», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

Голдобин выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ. Он обыграл Ткачева, Гусева и Радулова