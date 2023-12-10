Никишин о конкурсе на силу броска: «К рекорду Рязанцева тяжело будет приблизиться. Если он так бросал в матчах, не представляю, как такое ловить»

Александр Никишин поделился впечатлениями от новой арены СКА.

В Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей, проходит Фонбет Матч звезд КХЛ. Никишин выиграл конкурс на силу броска (168 км/ч) на мастер-шоу.

«Впечатления интересные, классно посмотреть новую арену, потому что в лиге есть классные дворцы. Этот – номер один для меня, надеюсь, что еще предстоит поиграть здесь.

Выиграть конкурс на силу броска не то чтобы было принципиально, просто интересно. В том году не выиграл, не знал определенные хитрости. В этот раз получилось, хотя мне показалось, что я сильнее вложился.

Какие хитрости? Разогнаться хорошо и поднять шайбу. Думаю, к рекорду Рязанцева (183,67 км/ч) тяжело будет приблизиться. Если он так бросал в матчах, не представляю, как такое ловить», – сказал защитник СКА Александр Никишин.