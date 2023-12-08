Галкин, Аланов и Шаров – лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший победы в матчах против СКА (3:2 Б) и « » (3:2). По воротам Галкина было нанесено 74 броска, из которых он отразил 94,59%.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 3 (0+3) очка в 2 играх недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Аланов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На его счету также 4 силовых приема, 2 блокированных броска и 1 отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Александр Шаров («Салават Юлаев»). Он набрал 4 (4+0) очка в 2 играх недели. Шаров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На его счету также 1 силовой прием и 1 отбор шайбы.