Андрей Коваленко о сыне: «Сборная – главная команда. Рады, что Николай вызван в Санкт-Петербург. Надеемся, ему удастся помочь «России 25»

Теги Торпедо травмы Андрей Коваленко Кубок Первого канала КХЛ Николай Коваленко сборная России U25 Хоккей

Андрей Коваленко высказался о вызове его сына Николая в сборную «Россия 25».

– Ваш старший сын Николай вернулся в строй – и дела «Торпедо» вновь пошли в гору...

– Как раз недавно приехал из Нижнего Новгорода, там молодая и дружная команда, все друг друга поддерживают, каждый может заменить каждого. Но сезон такой плотный, что ни одна команда не может пройти его без спадов. Особенно если на этот график попадает турне на Дальний Восток.

Рад, что сын после продолжительного восстановления вернулся, набирает форму. Пока в силу разных причин он не в оптимальном состоянии. Но в Нижнем – хоккейный бум, все хотят участвовать в этом празднике, все побыстрее возвращаются.

– Удивились, что Николай вызван в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала?

– В нашей семье все мои сыновья воспитаны на том, что сборная – это главная команда. Все вместе очень рады, что Николай вызван в Санкт-Петербург, ждали этого вызова. Надеемся, ему удастся помочь российской сборной, – заявил олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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