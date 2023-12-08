Назаров про каток имени Овечкина в США: «А мы почему ждем? Это величайший игрок современности. Его именем необходимо назвать одну из арен в России»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Андрей Назаров КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о том, что в США откроют каток имени Овечкина.

Каток имени Александра Овечкина может быть открыт в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«В США откроют каток имени Александра Овечкина, на это пошел тренд. А почему мы ждем? Уже понятно, что это величайший игрок современности, до сих пор показывающий феноменальные результаты.

Александр заслуживает всех возможных почестей, в том числе открытия арен и академий, названных его именем, так что именем Александра Овечкина необходимо назвать, например, одну из арен в России. Не обязательно это должен быть московский регион.

Таким образом можно увековечить 1500 очков, набранных Сашей в НХЛ. Это, безусловно, выдающийся результат, поздравляю капитана «Вашингтона» с таким достижением. Кстати, не стоит разгонять негатив в прессе, что Саша давно не забивает, он свое все равно возьмет.

Посмотрите, есть «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», «Фетисов-Арена», «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», есть команда «Академия Михайлова». Думаю, руководство московского «Динамо» уже думает над вопросом», – считает экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

В США откроют каток имени Овечкина. Проведут аукцион с названием Gr802, посвященный 802 голам Александра в НХЛ

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8 комментариев
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Чего ждём? Новую арену в Питере надо назвать Кросби Йози Арена
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Не, ну тут канеш догнать и обогнать Америку проще: берешь уже построенный каток или стадион и называешь его именем Овечкина.

Всё. Задача не отстать от США выполнена)
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Паша Буневич учись как надо) И кто реально рулит процессом..)

(отсыл ко вчерашнему нытью Павла о негативе прессы в России к его персоне)
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В России нужно увековечить какие-то внутренние цифры американской коммерческой лиги. Что дальше, Обаме памятник поставят на Лубянке?
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Зачем смотреть на США, и всё у них перенимать? Можно и как-нибудь по-другому уважить Александра, более креативно.
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Назаров Ротенберг заревнует же тебя
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Ответ Ярик01
В России нужно увековечить какие-то внутренние цифры американской коммерческой лиги. Что дальше, Обаме памятник поставят на Лубянке?
хороший сарказм 😜
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