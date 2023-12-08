Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «1500 очков в НХЛ – блестящий результат. Мы живем в эпоху величайшего спортсмена современности»

Гендиректор «Динамо» высказался о достижении Овечкиным отметки 1500 очков в НХЛ.

Воспитанник бело-голубых отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

В активе 38-летнего капитана « » стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок .

«Очень рады, что Саша достиг такой значимой отметки. Будем называть вещи своими именами. Сезон для него складывается непросто.

Новый тренер, травмы партнеров, все это создает дополнительные преграды в погоне за главным рекордом. Но сколько раз уже такое было? И каждый раз он находил способы переломить неудачную полосу и выйти на свой прежний уровень.

1500 очков в НХЛ – блестящий результат, который покоряется немногим. Мы живем в эпоху величайшего спортсмена современности. Внимательно следим за его играми и переживаем всей динамовской семьей. Уверен, у него все получится», – сказал генеральный директор « » Сергей Сушко.

Напомним, Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).