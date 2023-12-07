Мильштейн о смерти Амирова: «Я потерял своего ребенка, по-другому не могу сказать. Пацан ни разу не пожаловался, надеялся, что вернется и сможет играть»

Дэн Мильштейн высказался о смерти Родиона Амирова.

21-летний игрок « » умер 14 августа. Около полутора лет проходил лечение от опухоли головного мозга, у него развилась 4-я стадия рака.

«Для меня это очень трудно. Я потерял своего ребенка, по-другому не могу сказать. Для меня было честью быть рядом с ним.

Пацан просто молодец: ни разу не пожаловался на свое здоровье, все время был на позитиве – даже когда было понятно, что все. Все равно он ни разу не пожаловался, не попрощался, а просто надеялся, что он вернется обратно и сможет играть», – сказал хоккейный агент.