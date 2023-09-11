Отец Амирова: «Торонто» выпустил 100 медалей, которыми будут награждаться люди, внесшие вклад в историю клуба. Первую Шенахан вручил Родиону»

Теги Салават Юлаев Торонто Брендан Шенахан НХЛ КХЛ Станислав Романов агент Кайл Дубас Матч ТВ Дэн Мильштейн Родион Амиров Хоккей

Отец Родиона Амирова поблагодарил хоккейное сообщество за внимание и участие.

21-летний форвард «Салавата Юлаева» скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

Сегодня, 11 сентября, стяг с номером Родиона Амирова поднимут перед началом матча «Салавата» в Уфе.

«Благодарим за то внимание и участие, которое уделило нам хоккейное сообщество, клубы и организации, болельщики. Спасибо «Торонто Мэйпл Лифс», лично – Брендану Шенахану и Кайлу Дубасу. За то, как они принимали Родиона, сопереживали и участвовали в его судьбе.

Меня вообще отстранили от финансовых и организационных вопросов: «Руслан, занимайся сыном, даже не думай. Мы все решим». Клуб в режиме 24/7 всегда был на связи. И доктора, и руководство команды.

Дубас, который делал выбор на драфте, очень проникся к Родиону. Они много переписывались, поддерживали друг друга и до болезни, и во время нее. В последние дни Кайл хотел даже прилететь в Мюнхен – Родион ушел 14 августа, и Дубас уже имел билет на 11-е число.

Я говорил агенту Дэну Мильштейну: «Родион в таком состоянии, он уже не видит, тяжелый. Ну что прилетит Кайл? Просто поднять слабую руку и ее пожать? Они даже не пообщаются». «Руслан, он хочет это сделать. Это его личное желание».

Дубас писал и звонил, но сын уже не мог видеть его сообщения. Беспокоился, рвался в аэропорт. Его остановили врачи: «Уже не надо никуда прилетать…»

«Торонто» выпустил 100 медалей, которыми будут награждаться самые уважаемые люди, внесшие большой вклад в историю клуба и НХЛ. Так вот, Шенахан сам приехал к Родиону в шесть утра, когда стало известно, что болезнь обострилась, и нужно улетать из Торонто домой, и вручил ему эту медаль – самую первую из ста. Родион привез эту награду в Уфу и очень ей гордился.

Большую помощь оказал агент по России Станислав Романов, решая много бытовых вопросов и отказываясь брать комиссию за контракт, когда узнал о болезни сына. Из людей бизнеса они с Дэном Мильштейном перевоплотились в заботливых и любящих отцов.

Московская клиника в Сколково – врачи и все люди, которые принимали участие в лечении Родиона. Мы там находились с ноября по июль. Хотелось бы поблагодарить весь медицинский персонал – кто заботился, лечил, пытался спасти ребенка и делал все, что в их силах. Счета поочередно оплачивали «Салават Юлаев» и «Торонто», – сказал Руслан Амиров.

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3 комментария

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Назар Игорь
НХЛ это как отдельное государство со своими законами, она всегда плевала на политику и одинаково относилась к людям независимо от их национальной принадлежности. Вот и в этой истории с трагической развязкой Лига проявила себя с самой лучшей стороны.
Учитесь, господа из ЦСКА.
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Павел Адов
Ответ Назар Игорь
НХЛ это как отдельное государство со своими законами, она всегда плевала на политику и одинаково относилась к людям независимо от их национальной принадлежности. Вот и в этой истории с трагической развязкой Лига проявила себя с самой лучшей стороны. Учитесь, господа из ЦСКА.
Бред. это какой-то популистский ход. У них наверняка ещё есть живые обладатели КС, есть всякие Сундины и Гилморы, Мэттьюсы в конце концов. Но нет, надо хайпануть на пацане, который смертельно болен. Может, Рейнджерс номер Черепанова выведет из обращения тогда ещё, если там в лиге все такие сердобольные?
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Вадим Абдуллин
Ответ Павел Адов
Бред. это какой-то популистский ход. У них наверняка ещё есть живые обладатели КС, есть всякие Сундины и Гилморы, Мэттьюсы в конце концов. Но нет, надо хайпануть на пацане, который смертельно болен. Может, Рейнджерс номер Черепанова выведет из обращения тогда ещё, если там в лиге все такие сердобольные?
Торонто настолько решили хайпануть, что мы об этом узнаем спустя месяцы от отца?
0
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