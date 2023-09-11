Отец Амирова: «Торонто» выпустил 100 медалей, которыми будут награждаться люди, внесшие вклад в историю клуба. Первую Шенахан вручил Родиону»

Отец Родиона Амирова поблагодарил хоккейное сообщество за внимание и участие.

21-летний форвард « » скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

Сегодня, 11 сентября, стяг с номером поднимут перед началом матча «Салавата» в Уфе.

«Благодарим за то внимание и участие, которое уделило нам хоккейное сообщество, клубы и организации, болельщики. Спасибо «Торонто Мэйпл Лифс», лично – и . За то, как они принимали Родиона, сопереживали и участвовали в его судьбе.

Меня вообще отстранили от финансовых и организационных вопросов: «Руслан, занимайся сыном, даже не думай. Мы все решим». Клуб в режиме 24/7 всегда был на связи. И доктора, и руководство команды.

Дубас, который делал выбор на драфте, очень проникся к Родиону. Они много переписывались, поддерживали друг друга и до болезни, и во время нее. В последние дни Кайл хотел даже прилететь в Мюнхен – Родион ушел 14 августа, и Дубас уже имел билет на 11-е число.

Я говорил агенту Дэну Мильштейну: «Родион в таком состоянии, он уже не видит, тяжелый. Ну что прилетит Кайл? Просто поднять слабую руку и ее пожать? Они даже не пообщаются». «Руслан, он хочет это сделать. Это его личное желание».

Дубас писал и звонил, но сын уже не мог видеть его сообщения. Беспокоился, рвался в аэропорт. Его остановили врачи: «Уже не надо никуда прилетать…»

«Торонто» выпустил 100 медалей, которыми будут награждаться самые уважаемые люди, внесшие большой вклад в историю клуба и . Так вот, Шенахан сам приехал к Родиону в шесть утра, когда стало известно, что болезнь обострилась, и нужно улетать из Торонто домой, и вручил ему эту медаль – самую первую из ста. Родион привез эту награду в Уфу и очень ей гордился.

Большую помощь оказал агент по России Станислав Романов, решая много бытовых вопросов и отказываясь брать комиссию за контракт, когда узнал о болезни сына. Из людей бизнеса они с Дэном Мильштейном перевоплотились в заботливых и любящих отцов.

Московская клиника в Сколково – врачи и все люди, которые принимали участие в лечении Родиона. Мы там находились с ноября по июль. Хотелось бы поблагодарить весь медицинский персонал – кто заботился, лечил, пытался спасти ребенка и делал все, что в их силах. Счета поочередно оплачивали «Салават Юлаев» и «Торонто», – сказал Руслан Амиров.