Отец Амирова о снах Родиона во время болезни: «Он говорил: «Я постоянно вижу лед. И там матч. Я играю в хоккей»

Отец Амирова рассказал, что Родион видел сны об игре в хоккей во время болезни.

21-летний игрок « » умер 14 августа. Около полутора лет Родион Амиров проходил лечение от опухоли головного мозга, у него развилась 4-я стадия рака.

«До последнего дня я разговаривал с . Мы сидели в больнице Мюнхена за обеденным столом.

– Сынок, мне вот интересно… Слепые видят сны? Ты уже восемь месяцев слепой. Что ты видишь?

– Папа, я вижу сны.

– А какие они? Кто там? Мы с мамой? Наверное, ты уже забыл, как мы выглядим.

– Папа, я постоянно вижу лед. И там матч. Я играю в хоккей.

– Слушай, Родион, у тебя ведь кроме хоккея была и другая жизнь. Природа, солнце, лес, друзья. Можно и нужно видеть что-то другое, ведь так?

– Я постоянно в игре. Я вижу лед. Знаешь, папа, наверное, это потому, что хоккеем я занимался с детства и очень его люблю. Когда есть любовь к чему-то в сердце, и ты очень этого желаешь, то видишь это во снах.

Я - взрослый мужик, много чего повидал в жизни. Но у своего сына за эти два года я научился многим вещам. Родион очень повзрослел за время болезни», – рассказал Руслан Амиров.