Отец Амирова о снах Родиона во время болезни: «Он говорил: «Я постоянно вижу лед. И там матч. Я играю в хоккей»
Отец Амирова рассказал, что Родион видел сны об игре в хоккей во время болезни.
21-летний игрок «Салавата Юлаева» умер 14 августа. Около полутора лет Родион Амиров проходил лечение от опухоли головного мозга, у него развилась 4-я стадия рака.
«До последнего дня я разговаривал с Родионом. Мы сидели в больнице Мюнхена за обеденным столом.
– Сынок, мне вот интересно… Слепые видят сны? Ты уже восемь месяцев слепой. Что ты видишь?
– Папа, я вижу сны.
– А какие они? Кто там? Мы с мамой? Наверное, ты уже забыл, как мы выглядим.
– Папа, я постоянно вижу лед. И там матч. Я играю в хоккей.
– Слушай, Родион, у тебя ведь кроме хоккея была и другая жизнь. Природа, солнце, лес, друзья. Можно и нужно видеть что-то другое, ведь так?
– Я постоянно в игре. Я вижу лед. Знаешь, папа, наверное, это потому, что хоккеем я занимался с детства и очень его люблю. Когда есть любовь к чему-то в сердце, и ты очень этого желаешь, то видишь это во снах.
Я - взрослый мужик, много чего повидал в жизни. Но у своего сына за эти два года я научился многим вещам. Родион очень повзрослел за время болезни», – рассказал Руслан Амиров.
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