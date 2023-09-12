Отец Амирова о снах Родиона во время болезни: «Он говорил: «Я постоянно вижу лед. И там матч. Я играю в хоккей»

Теги Салават Юлаев Торонто НХЛ КХЛ Матч ТВ Родион Амиров Хоккей

Отец Амирова рассказал, что Родион видел сны об игре в хоккей во время болезни.

21-летний игрок «Салавата Юлаева» умер 14 августа. Около полутора лет Родион Амиров проходил лечение от опухоли головного мозга, у него развилась 4-я стадия рака.

«До последнего дня я разговаривал с Родионом. Мы сидели в больнице Мюнхена за обеденным столом.

– Сынок, мне вот интересно… Слепые видят сны? Ты уже восемь месяцев слепой. Что ты видишь?

– Папа, я вижу сны.

– А какие они? Кто там? Мы с мамой? Наверное, ты уже забыл, как мы выглядим.

– Папа, я постоянно вижу лед. И там матч. Я играю в хоккей.

– Слушай, Родион, у тебя ведь кроме хоккея была и другая жизнь. Природа, солнце, лес, друзья. Можно и нужно видеть что-то другое, ведь так?

– Я постоянно в игре. Я вижу лед. Знаешь, папа, наверное, это потому, что хоккеем я занимался с детства и очень его люблю. Когда есть любовь к чему-то в сердце, и ты очень этого желаешь, то видишь это во снах.

Я - взрослый мужик, много чего повидал в жизни. Но у своего сына за эти два года я научился многим вещам. Родион очень повзрослел за время болезни», – рассказал Руслан Амиров. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
Сильный пацан, очень жаль, что проиграл в этой борьбе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий