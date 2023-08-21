Амиров в 10 лет составил список целей: «Стать лучшим хоккеистом мира, выиграть Олимпиаду, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли. Стать хорошим человеком». Об этом рассказал его отец на прощании с Родионом

Отец Амирова рассказал, какие цели Родион ставил в детстве.

Хоккеист скончался в 21-летнем возрасте после борьбы с онкологией. Его отец Руслан поделился воспоминаниями о сыне, рассказав о небольшой заметке, в которой 10-летний тогда еще Родион составил список жизненных целей.

«Он написал такие строки – простые, но очень важные: «Стать лучшим хоккеистом мира, выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли».

И самое важное и ценное – «стать хорошим человеком». Если вы пришли сюда, значит у него немного получилось», – сказал Руслан Амиров на церемонии прощания с хоккеистом.

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«В детстве написал, что хочет стать хорошим человеком. Вы пришли сюда – значит, получилось». В Уфе простились с Родионом Амировым