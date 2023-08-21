Отец Амирова: «Сердце плачет от боли. Я научился у Родиона мужественности, стойкости. Ни разу не слышал слов жалости, всегда – слова благодарности»

Отец Родиона Амирова поделился болью от утраты сына, умершего от рака.

Прощание с хоккеистом, ушедшим из жизни в 21-летнем возрасте, было организовано сегодня в Уфе и Ишимбае.

«Сердце отца плачет от боли. В сердце каждого из вас – частичка моего сына, ваши молитвы, ваша забота, поддержка, которая давала ему силы в эти два года.

Я взрослый мужчина, мне 53-й год. За эти два года я научился у него мужественности, силе, характеру, стойкости, воле. Я ни разу не слышал слова жалости, всегда – слова благодарности и поддержки в адрес родителей», – сказал Руслан Амиров.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга