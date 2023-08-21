Отец Амирова: «Сердце плачет от боли. Я научился у Родиона мужественности, стойкости. Ни разу не слышал слов жалости, всегда – слова благодарности»

Теги Салават Юлаев Торонто НХЛ КХЛ Родион Амиров Хоккей

Отец Родиона Амирова поделился болью от утраты сына, умершего от рака.

Прощание с хоккеистом, ушедшим из жизни в 21-летнем возрасте, было организовано сегодня в Уфе и Ишимбае.

«Сердце отца плачет от боли. В сердце каждого из вас – частичка моего сына, ваши молитвы, ваша забота, поддержка, которая давала ему силы в эти два года.

Я взрослый мужчина, мне 53-й год. За эти два года я научился у него мужественности, силе, характеру, стойкости, воле. Я ни разу не слышал слова жалости, всегда – слова благодарности и поддержки в адрес родителей», – сказал Руслан Амиров.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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5 комментариев

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Камиль Мухаметшин
держись отец... просто держись...
+28
0
+28
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Pasha0403
молодой очень достойно себя вел❤
+9
0
+9
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Олег НН
держитесь . нет наверное страшнее испытания для родителей хоронить своих детей
+7
0
+7
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Владимир
Дай Бог тебе отец сил!!!!
+2
0
+2
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sd4fmwrvz8
Очень трудно и тяжело когда родители хоронят своих детей , сил вам и здоровья
0
0
0
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