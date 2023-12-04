«Питтсбург» объединил Карлссона, Летанга, Малкина, Кросби и Генцела в 1-й бригаде большинства

В составе бригад большинства «Питтсбурга» произошли изменения.

Теперь в 1-ю пятерку большинства входят защитники и , а также нападающие , и . При этом Летанг будет занимать позицию у синей линии, на которой раньше действовал Карлссон, а последний станет располагаться ближе к левому краю площадки.

«Надеюсь, это сработает. Также надеюсь, что это наша окончательная конфигурация на текущий год», – прокомментировал изменения швед.

Нападающий Брайан Раст будет выходить во 2-й бригаде вместе с защитником Маркусом Петтерссоном и форвардами Джеффом Картером, Ларсом Эллером и Райлли Смитом.

Ранее отмечалось, что «Питтсбург» 27 раз подряд не забил в большинстве – серия без голов достигла 10 игр. У клуба 10,9% реализации в сезоне – 29-е место в НХЛ.