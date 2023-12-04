«Питтсбург» объединил Карлссона, Летанга, Малкина, Кросби и Генцела в 1-й бригаде большинства

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В составе бригад большинства «Питтсбурга» произошли изменения.

Теперь в 1-ю пятерку большинства входят защитники Крис Летанг и Эрик Карлссон, а также нападающие Сидни Кросби, Евгений Малкин и Джейк Генцел. При этом Летанг будет занимать позицию у синей линии, на которой раньше действовал Карлссон, а последний станет располагаться ближе к левому краю площадки.

«Надеюсь, это сработает. Также надеюсь, что это наша окончательная конфигурация на текущий год», – прокомментировал изменения швед.

Нападающий Брайан Раст будет выходить во 2-й бригаде вместе с защитником Маркусом Петтерссоном и форвардами Джеффом Картером, Ларсом Эллером и Райлли Смитом.

Ранее отмечалось, что «Питтсбург» 27 раз подряд не забил в большинстве – серия без голов достигла 10 игр. У клуба 10,9% реализации в сезоне – 29-е место в НХЛ.

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4 комментария
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щегол Генцел уменьшает средний возраст этой супер спецбригады
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красавцы,ни где не отстают от Кэпиталс,даже в провалах ПП
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Меня не хватает.
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Питтсбург по ходу еще старее чем Кэпс. Летангу 36,Руведелу и Карлссону по 33, Расту 31,Райли Смиту 32,Эллеру 34,Сиду 36.Малкину 37..Картеру 1 января 39.Вашингтон ,если убрать за скобки Ови,Оши и Карлсона вполне молодая команда еще))
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