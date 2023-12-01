Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф (1728). Он обогнал Эспозито и Коффи

Сидни Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф (1728).

Капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Тампой» (4:2).

В активе 36-летнего канадца стало 25 (14+11) очков в 22 играх сезона.

За карьеру по сумме регулярок и плей-офф – 1728 (635+1093) баллов в 1392 матчах. Кросби вышел на чистое 11-е место в истории лиги по этому показателю, обогнав (1727 в 1412) и Пола Коффи (1727 в 1603).

Выше идут (3239 в 1695), Марк Мессье (2182 в 1992), (2122 в 1941), Горди Хоу (2010 в 1924), Рон Фрэнсис (1941 в 1902), Стив Айзерман (1940 в 1710), Марио Лемье (1895 в 1022), Джо Сакик (1829 в 1550), Марсель Дионн (1816 в 1397) и Рэй Бурк (1759 в 1826).

Среди действующих игроков второй результат у Александра Овечкина («Вашингтон») – 1638 очков (899+739) в 1513 играх. Это 16-й результат в истории.