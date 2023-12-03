«Питтсбург» 27 раз подряд не забил в большинстве – серия без голов достигла 10 игр. У клуба 10,9% реализации в сезоне – 29-е место в НХЛ

Теги Питтсбург Филадельфия Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Эрик Карлссон Хоккей

«Питтсбург» не забил в большинстве 27 раз подряд.

Сегодня команда 5 раз не реализовала большинство в матче с «Филадельфией» (3:4 Б) в рамках регулярного чемпионата НХЛ

Безголевая серия «Пингвинс» при численном преимуществе достигла 10 игр. Всего не реализовано 27 попыток подряд. 

В этом сезоне эффективность «Питтсбурга» при игре в большинстве составляет 10,9% – 29-е место в лиге. Хуже показатели только у «Сент-Луиса» (10,5%), «Чикаго» (10,0%) и «Вашингтона» (8,5%). 

4 комментария
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противостояние Ови-Кросби вышло на новый уровень))
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Ну с таким набором исполнителей это просто позор какой-то. Может уберут Салливана уже?
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Зато 6 на 5 сегодня забили, переведя игру в овертайм. :)
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