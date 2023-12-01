Овечкин о том, что он и Кросби спасли НХЛ: «Мы стали лицами лиги, это выстроило ее бизнес. Вокруг нас строилась рекламная кампания»

Теги болельщики Питтсбург Каролина Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин бизнес НХЛ Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов Александр Алексеев Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Овечкин объяснил слова о том, что он и Сидни Кросби спасли НХЛ.

Овечкин был выбран под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году, Кросби – под первым номером в 2005 году. Хоккеисты дебютировали в лиге в чемпионате-2005/2006.

– Недавно в The Athletic была ваша цитата: «Мы с Кросби спасли лигу». Можете пояснить мысль поподробнее?

– Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная кампания, что привлекало болельщиков, прессу.

Кросби – Овечкин, «Вашингтон» – «Питтсбург». Может, кто-то неправильно понял мою фразу о спасении лиги. Просто на тот момент мы были лицами НХЛ.

– Вам с Кросби удалось познакомиться поближе, посидеть в ресторане?

– Да, мы постоянно разговаривали на прошлогоднем Матче звезд. Переписываемся, общаемся.

– Кого из нового поколения хоккеистов считаете спасителями лиги? Или ее сейчас не надо спасать?

– Кузнецова, Орлова и Алексеева! (Евгений Кузнецов в момент интервью находился рядом с Овечкиным – прим. Sports.ru).

– С Орловым после его обмена продолжаете общаться?

– Конечно. Постоянно на видеосвязи. Скучает там в «Каролине»! – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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21 комментарий
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Ну да, а вот до Александра Великого в хоккей играло одно фуфло, навроде Грецки, Мессье, Лемью, Ягра, Буре или Федорова, которыми никто не интересовался. )))))
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Ответ Savarona25
Большие шансы у Александра стать лицом другой ближайшей кампании - избирательной. Что очевидно обеспечит ему очень безбедную послеспортивную жизнь.
У него и так уже обеспечена безбедная послеспортивная жизнь
+17
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Ответ Maturmalai
Ну да, а вот до Александра Великого в хоккей играло одно фуфло, навроде Грецки, Мессье, Лемью, Ягра, Буре или Федорова, которыми никто не интересовался. )))))
ну в тот момент безнес составляющая лиги и вправду стагнировала, что вылилось в 2 локаута и большие финансовые потери. с приходом Овечкина и Кросби дела стали налаживаться, стали рости доходы лиги и клубов, потолок, зарплаты и прочее. поэтому тут вопрос не о том что не было лиц, они были, но они были старыми. и да за их карьеру никто пока не приблизился к ним по очкам и голам. насколько помню даже таких ярких противостояний после них не было
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Что это, если не иноагентство?
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завышенного о себе мнения парень
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Дед, расчехляй уже клюшку, а то, в последнее время столько самохвалебных интервью, будто, уже рекорд Грецки побит и Алекс уже на пенсии.
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Большие шансы у Александра стать лицом другой ближайшей кампании - избирательной. Что очевидно обеспечит ему очень безбедную послеспортивную жизнь.
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Может звучит и высокомерно, но доля правды в этом есть. Кто-то не правильно понимает и интерпретирует по своему. Но действительно, когда они пришли, то кто был лицом лиги? Все яркие звезды давно уже постарели, кто-то закончил, Ягр уехал в Россию. Именно противостояние этих звезд позволило лиге строить маркетинг вокруг них. И обычный болельщик мог выбрать за кого болеть имея альтернативу.
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Ответ Артём Сергеев
завышенного о себе мнения парень
может звучит и высокомерно, но в целом вполне адекватная оценка своих заслуг
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Ответ Savarona25
Большие шансы у Александра стать лицом другой ближайшей кампании - избирательной. Что очевидно обеспечит ему очень безбедную послеспортивную жизнь.
Так он и так обеспечил себе и близким безбедную послеспортивную жизнь.
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Ответ Maxim Shumov
Без Александра Великого НХЛ вообще бы уже не было!
Ну да, это не никому не нужная Джина.
Джина Вялая забил - 10 комментариев
Овечкин НЕ забил - 100-150 комментариев.
Джина настолько уныла, что неинтересна ни фанатам, ни хейтерам
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стали лицами лиги и спасли лигу, совсем разные вещи)
Лига была бы просто с другими лицами)
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Да он просто повторил, что до него сказали 1000 раз), чё здесь некоторые возбудились?))
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Саня завалил бы лучше щи свое, саша иди тренируйся набирай форму
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Ответ Adams
У него и так уже обеспечена безбедная послеспортивная жизнь
значит будет не за деньги, а за идею😁😁
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