Александр Овечкин: «Кросби оказывал на меня давление все эти годы – я хотел усердно работать, чтобы быть на его уровне. Мы должны были определить, кто из нас номер один»

Александр Овечкин рассказал, как они с Сидни Кросби мотивировали друг друга.

Нападающий « » не стал предполагать, о чем будет разговаривать с форвардом « » после завершения карьеры.

«То, что произошло между мной и ним, останется между нами. Но он оказывал на меня давление все эти годы.

Я думал что-то вроде: «Хорошо, я должен работать усерднее, чтобы быть на том же [уровне, что и он]». Я почти уверен, что он думал так же.

Я думаю, он дал мне такой стимул выходить на игру с мыслями: «Хорошо, что он будет?» Не только когда мы играли друг против друга. Я думал: «Если он наберет четыре или пять очков, я должен сделать то же самое».

Мы так много играли. Так что в командном и личном плане мы должны были определить, кто из нас номер один. Именно так я и думал», – сказал .