Александр Овечкин: «Кросби оказывал на меня давление все эти годы – я хотел усердно работать, чтобы быть на его уровне. Мы должны были определить, кто из нас номер один»
Александр Овечкин рассказал, как они с Сидни Кросби мотивировали друг друга.
Нападающий «Вашингтона» не стал предполагать, о чем будет разговаривать с форвардом «Питтсбурга» после завершения карьеры.
«То, что произошло между мной и ним, останется между нами. Но он оказывал на меня давление все эти годы.
Я думал что-то вроде: «Хорошо, я должен работать усерднее, чтобы быть на том же [уровне, что и он]». Я почти уверен, что он думал так же.
Я думаю, он дал мне такой стимул выходить на игру с мыслями: «Хорошо, что он будет?» Не только когда мы играли друг против друга. Я думал: «Если он наберет четыре или пять очков, я должен сделать то же самое».
Мы так много играли. Так что в командном и личном плане мы должны были определить, кто из нас номер один. Именно так я и думал», – сказал Овечкин.
Держу кулачки за Александра!
Сид лучший игрок поколения... я бы даже сказал нескольких поколений
один, понимаешь?
Помню Гончар ругался, что 18-ти летний сопляк ему указывает, где стоять на вбрасывании))
Но какой-то процент мотивации в виде Овечкина наверно присутствовал.