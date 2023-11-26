Александр Овечкин: «Кросби оказывал на меня давление все эти годы – я хотел усердно работать, чтобы быть на его уровне. Мы должны были определить, кто из нас номер один»

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин рассказал, как они с Сидни Кросби мотивировали друг друга.

Нападающий «Вашингтона» не стал предполагать, о чем будет разговаривать с форвардом «Питтсбурга» после завершения карьеры. 

«То, что произошло между мной и ним, останется между нами. Но он оказывал на меня давление все эти годы.

Я думал что-то вроде: «Хорошо, я должен работать усерднее, чтобы быть на том же [уровне, что и он]». Я почти уверен, что он думал так же.

Я думаю, он дал мне такой стимул выходить на игру с мыслями: «Хорошо, что он будет?» Не только когда мы играли друг против друга. Я думал: «Если он наберет четыре или пять очков, я должен сделать то же самое».

Мы так много играли. Так что в командном и личном плане мы должны были определить, кто из нас номер один. Именно так я и думал», – сказал Овечкин

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36 комментариев

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Ivan Sergeev
Ну при всех объективных достоинствах Кросби, надо еще иметь в виду, что у него практически всегда была лучше команда. У Вашиков по жизни не понос, так золотуха: то новый тренер не знает что хочет вылепить из Капитэлз, то Колян слишком вялый, то Кузе хоккей надоел, то Холтби не может договориться с тараканами в своей голове. Один-единственный раз звезды сошлись как надо, что у Сани получилось окружение не хуже, был адекватный тренер, была мотивация и везение и все случилось как надо.
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Пинающий Достоинства
Ови как Рон, Сидни как Месси
+28
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Артем Зырянов
Ответ Александр Аствацатуров
Кросби конечно веха. Но Саня... олимпийских чемпионов много а лучший снайпер в истории один. Верим в тебя!
Трехкратных обладателей Кубка Стэнли и при этом двухкратных чемпионов Олимпиады прям совсем немного.
+27
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Александр Аствацатуров
Кросби конечно веха. Но Саня... олимпийских чемпионов много а лучший снайпер в истории один. Верим в тебя!
+36
-15
+21
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Hivaga22
Ови - это Ови, на бой с одним из "вечных" рекордов Гретцки вышел только он один.
+23
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Maxim Novicov
Ответ Пинающий Достоинства
Ови как Рон, Сидни как Месси
да нет, неординарность Овечкина и Кросби была всем очевидна, тогда как Роналду проделал неимоверный объём работы над собой, чтобы выйти из предела просто молодых и перспективных, коих всегда была куча. Наиболее близкий к Рону персонаж из другого вида спорта - это Коби, который также был фанатом бесконечных тренировок
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igor nn
Ответ Ivan Sergeev
Ну при всех объективных достоинствах Кросби, надо еще иметь в виду, что у него практически всегда была лучше команда. У Вашиков по жизни не понос, так золотуха: то новый тренер не знает что хочет вылепить из Капитэлз, то Колян слишком вялый, то Кузе хоккей надоел, то Холтби не может договориться с тараканами в своей голове. Один-единственный раз звезды сошлись как надо, что у Сани получилось окружение не хуже, был адекватный тренер, была мотивация и везение и все случилось как надо.
Сиду в первый сезон было также тяжело как и Ови.Да Марио еще играл но это уже был скорее наставник.там даже 30 очков за сезон не было. Гончар,Палффи и Джон Леклер вот самые звездные игроки.У Ови там да жёстко было..Хелперн и Зубрус да вратарь Колциг из пожалуй игроков с именем .Вялый только к 3 сезону приехал.У Сида с 2 сезона уже были Рекки,Малкин,.Уитни.Джордан Стаал
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1oGoW@3
Ответ Pink Floyd1276
Уверен, что променял бы звание лучшего снайпера на олимпийского чемпиона.
Олимпийских чемпионов много, а быть лучшим снайпером в истории хоккея- может быть только один.
Держу кулачки за Александра!
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Костя Кот
Ответ Пинающий Достоинства
Ови как Рон, Сидни как Месси
физика прртив интеллекта
+13
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MJRom
2 ОИ и 3 КС против работника офиса... ну хз хз кто тут намбер уан
Сид лучший игрок поколения... я бы даже сказал нескольких поколений
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Артем Зырянов
Ответ Запах Свободы
тебе же сказали: лучший снайпер в истории - один! один, понимаешь?
Да, Уэйн такой один.
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Непристойное предложение
великий чемпион с 3 кс и ОИ против бездумной стрелялки
+9
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TBFTT
Овечкин уже начал в настальгию вдариваться, рановато.
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Duck Nightingale
Ответ el ruso guapo
Серьёзно, это важно?) все, о чем ты думаешь в интернете это с заглавной ли буквы написано имя саня?) класс
Да не, просто подумал, такой смешной чудик, заморочился Кросби с заглавной напечатать, да еще и Канада
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Duck Nightingale
Ответ el ruso guapo
Да, Кросби интереснее сани по игре. Но в защиту сани можно сказать одно. Будь Кросби в сборной России, а овечкин в Канаде, то саня точно опередил бы Кросби по титулам) так же и про Питтсбург.
А ты молодец, знаешь что имя собственное с большой буквы пишется
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Angelgirl
Малкин правильно сказал про них, но Лемье и Гретцки вне конкуренции. Да и Ягр круче Овечкина.
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Naidz NAU
Ови скорее как Веретенников, а нынче как Гомоляко
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Запах Свободы
Ответ Артем Зырянов
Трехкратных обладателей Кубка Стэнли и при этом двухкратных чемпионов Олимпиады прям совсем немного.
тебе же сказали: лучший снайпер в истории - один!
один, понимаешь?
+5
-2
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Bambus
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Ярик01
Нечего определять, в XXI веке Сид лучший хоккеист, Малкин и Овечкин делят 2-3 места.
Вроде Кейн получше Овечкина
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sk0208827
Ответ Naidz NAU
Ови скорее как Веретенников, а нынче как Гомоляко
ага , а Кросби как Нидергаус)
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Максим Столбов
Эта битва была и остаётся легендарной. Не то что сейчас, когда только поодиночке появляются таланты на драфте
+5
-2
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iron_m
Ответ Duck Nightingale
А ты молодец, знаешь что имя собственное с большой буквы пишется
Отлично подловил одноклеточного, браво
+3
-1
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Ярик01
Нечего определять, в XXI веке Сид лучший хоккеист, Малкин и Овечкин делят 2-3 места.
+10
-9
+1
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Крамбопулос Майкл
Ответ Пинающий Достоинства
Ови как Рон, Сидни как Месси
Овечкин как Надаль ( берет Ришары как Надаль Гароссы), а Месси Федерер ( такой же одаренный от природы технарь)
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Naidz NAU
Ответ sk0208827
ага , а Кросби как Нидергаус)
Кросби как Кросби - видно, что паренёк талантлив
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-1
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Чертов умник
Ответ sk0208827
ага , а Кросби как Нидергаус)
а Тео Флери как Есипов)
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Ми Ша
По стилю игры интеллектуалы-технари всегда ближе вышибал-бегунков.
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Al561
Кросби центр, помимо организации игры в нападении на нем лежали и оборонительные функции, и игра на точке. Скорее всего он больше думал не про личные голы и очки, а про командную игру.
Помню Гончар ругался, что 18-ти летний сопляк ему указывает, где стоять на вбрасывании))
Но какой-то процент мотивации в виде Овечкина наверно присутствовал.
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Александр Аствацатуров
Ответ Пинающий Достоинства
Ови как Рон, Сидни как Месси
Вот что есть, то есть.
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Romano1985
Буре номер 1 если бы … если бы … если бы ……
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el ruso guapo
Ответ Duck Nightingale
А ты молодец, знаешь что имя собственное с большой буквы пишется
Серьёзно, это важно?) все, о чем ты думаешь в интернете это с заглавной ли буквы написано имя саня?) класс
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el ruso guapo
Ответ Duck Nightingale
Да не, просто подумал, такой смешной чудик, заморочился Кросби с заглавной напечатать, да еще и Канада
Ты не думай много, вредно для здоровья
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