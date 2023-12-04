Кэйн тренируется в бригаде большинства в «Детройте», партнеры – Ларкин, Гостисбеер, Перрон, Рэймонд. Патрик катался в тройке с Дебринкетом и Велено
Патрик Кэйн, вероятно, войдет в бригаду большинства в «Детройт Ред Уингс».
35-летний нападающий заключил контракт с мичиганским клубом в конце ноября. Прошлый сезон Кэйн заканчивал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».
Как сообщает журналистка Хелен Сент-Джеймс, на сегодняшней тренировке «Детройта» форвард работал в одной тройке с нападающими Алексом Дебринкетом и Джозефом Велено. Кэйн также тренировался в составе бригады большинства, его партнерами стали защитник Шейн Гостисбеер и форварды Лукас Рэймонд, Давид Перрон и Дилан Ларкин.
Новичок «Ред Уингс» сегодня впервые участвовал в тренировке команды на полноценной основе. Ранее Кэйн выходил лишь на утренние раскатки.