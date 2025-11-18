Бобровский о 9-м месте в истории НХЛ по победам: «Восхищаюсь вратарями из этого рейтинга. Быть с ними в одном ряду – невероятно»

Сергей Бобровский оценил выход на 9-е место по победам в истории НХЛ.

Вратарь «Флориды » Сергей Бобровский одержал 438-ю победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (8:5). Он вышел на чистое 9-е место в истории лиги по этому показателю.

Выше идут Мартин Бродер, Марк-Андре Флери, Патрик Руа, Роберто Луонго, Эд Белфор, Хенрик Лундквист, Кертис Джозеф и Терри Савчак.

«Смотришь на этот рейтинг, и он поражает. Я восхищаюсь этими вратарями, стараюсь быть на них похожим. Быть с ними в одном ряду – это невероятно», – сказал Бобровский .

