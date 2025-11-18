Бобровский о 9-м месте в истории НХЛ по победам: «Восхищаюсь вратарями из этого рейтинга. Быть с ними в одном ряду – невероятно»
Сергей Бобровский оценил выход на 9-е место по победам в истории НХЛ.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал 438-ю победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (8:5). Он вышел на чистое 9-е место в истории лиги по этому показателю.
Выше идут Мартин Бродер, Марк-Андре Флери, Патрик Руа, Роберто Луонго, Эд Белфор, Хенрик Лундквист, Кертис Джозеф и Терри Савчак.
«Смотришь на этот рейтинг, и он поражает. Я восхищаюсь этими вратарями, стараюсь быть на них похожим. Быть с ними в одном ряду – это невероятно», – сказал Бобровский.
Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости