«Детройт» подписал Патрика Кэйна на год, зарплата – 2,75 млн долларов

Теги Детройт НХЛ Патрик Кэйн деньги Хоккей

«Детройт» объявил о подписании однолетнего контракта с Патриком Кэйном.

35-летний форвард заработает в «Ред Уингс» 2,75 млн долларов. Сообщалось, что в сделке не предусмотрено бонусов.

Ранее американец находился в статусе неограниченно свободного агента, он восстанавливался после операции на бедре, перенесенной в межсезонье.

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ нападающий провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков.

В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

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2 комментария

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АРХАТ
Челиос, Линдсей, Хосса, Кейн дополнил список великих игравших в Чикаго и Детройте.
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Radik_2.0
все три команды в карьере из оригинальной шестёрки
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