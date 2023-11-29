«Детройт» подписал Патрика Кэйна на год, зарплата – 2,75 млн долларов

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35-летний форвард заработает в «Ред Уингс» 2,75 млн долларов. Сообщалось, что в сделке не предусмотрено бонусов.

Ранее американец находился в статусе неограниченно свободного агента, он восстанавливался после операции на бедре, перенесенной в межсезонье.

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ нападающий провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков.

В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».