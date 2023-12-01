Кэйн хочет впервые сыграть за «Детройт» через 7-10 дней

Патрик Кэйн надеется впервые сыграть за «Детройт» через 7-10 дней.

29 ноября Кэйн подписал контракт с «Ред Уингс» на год.

Ранее американец находился в статусе неограниченно свободного агента, он восстанавливался после операции на бедре, перенесенной в межсезонье.

«Учитывая мое самочувствие, мне кажется, что я могу сыграть сегодня вечером, но, вероятно, вернусь попозже. Немного покатаюсь с командой, приспособлюсь ко всему новому. Надеюсь, [дебют] случится через неделю или дней десять», – говорил Кэйн перед матчем с «Рейнджерс» 30 ноября.