  • Депутат Хамитов о россиянах в НХЛ: «Спорт и политику не разделяют спортивные чиновники, прежде всего. Болельщики не смотрят на страну происхождения»
Депутат Госдумы Амир Хамитов оценил популярность россиян в НХЛ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов оценил популярность российских хоккеистов в НХЛ.

– Многие российские хоккеисты очень популярны в Америке и Канаде. Говорит ли это о том, что эти страны разделяют понятия «спорт» и «политика»?

– Думаю, это говорит, прежде всего, о том, что болельщики обращают внимание на профессионализм и красивую игру, а не на страну происхождения игрока или его национальность.

Жизнь показывает, что спорт и политику не разделяют, прежде всего, спортивные чиновники, которые зачастую руководствуются в своих решениях любыми соображениями, кроме профессиональных.

Что же касается болельщиков и самих спортсменов, то не случайно, помимо известного «спорт вне политики», одним из самых древних и популярных является лозунг «спорт объединяет».

И это действительно так: порой на время соревнований даже враги могут прекратить ссору, если болеют за одну и ту же команду. И если в Америке и Канаде будут создаваться условия для честных международных соревнований без политической составляющей, это можно будет только приветствовать, – сказал Хамитов.

Депутаты Слуцкий, Иванюженков и Жуков вошли в состав попечительского совета РСФ. Фонд будет распределять отчисления букмекеров

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Амир Хамитов
Политика
logoНХЛ
logoМатч ТВ
болельщики
