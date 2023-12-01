Костин повалил Мерфи на лед и пытался наносить удары, вступившись за Коппа

Нападающий «Детройта» Клим Костин сцепился с защитником «Чикаго» Коннором Мерфи.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата между «Ред Уингс» и «Блэкхокс» (5:1).

Во втором периоде Мерфи применил силовой прием против форварда « » .

заступился за товарища по команде. Он ответил Мерфи силовым приемом, после чего у них произошла стычка.

Костин повалил Мерфи на лед. Судьи пытались разнять игроков, но россиянин не отпускал соперника и пытался наносить удары.

В итоге Костин получил 2 минуты штрафа за грубость, 2 минуты штрафа за толчок клюшкой и 10-минутный дисциплинарный штраф.

также был наказан 2 минутами штрафа за грубость.