Костин повалил Мерфи на лед и пытался наносить удары, вступившись за Коппа

Теги драки Детройт Чикаго видео НХЛ Коннор Мерфи Эндрю Копп Клим Костин Хоккей

Нападающий «Детройта» Клим Костин сцепился с защитником «Чикаго» Коннором Мерфи.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Ред Уингс» и «Блэкхокс» (5:1).

Во втором периоде Мерфи применил силовой прием против форварда «Детройта» Эндрю Коппа

Клим Костин заступился за товарища по команде. Он ответил Мерфи силовым приемом, после чего у них произошла стычка. 

Костин повалил Мерфи на лед. Судьи пытались разнять игроков, но россиянин не отпускал соперника и пытался наносить удары.

В итоге Костин получил 2 минуты штрафа за грубость, 2 минуты штрафа за толчок клюшкой и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Коннор Мерфи также был наказан 2 минутами штрафа за грубость.

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9 комментариев
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чистый хит, ну ответил ты тоже хитом, а дальше что ? З...ла такая " месть " в край . в итоге ещё и команду в меньшинстве оставил
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Справедливости ради надо отметить, что судьи 2 игры до этого не реагировали на грубую игру соперника, что с Минессотой, что с Рейнджерс....
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Там, по ходу, что-то личное. )
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Чистый хит, абсолютно не опасный. Костин с такой манерой поведения надолго не задержится ни в Детройте, ни в НХЛ. Ведет себя как гопник.
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Чистые пять минут штрафа за драку от обоих, причем тут грубость вообще
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Силовой прием обычный был
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Ответ Hola Hola
Там, по ходу, что-то личное. )
Похоже) а по итогу Детройт выиграл, у Костина почти максимальное игровое время в сезоне несмотря на штраф. Видимо тренер остался доволен)
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