В контракте Патрика Кэйна с «Детройтом» есть запрет на обмен

Теги Детройт НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

В контракте Патрика Кэйна с «Детройтом» есть запрет на обмен.

Соглашение 35-летнего форварда с «Ред Уингс» будет действовать до конца этого сезона. 

Американец заработает 2,75 млн долларов. По данным CapFriendly, в сделке не прописаны бонусы, при этом есть запрет на обмен. 

Ранее американец находился в статусе неограниченно свободного агента, он восстанавливался после операции на бедре, перенесенной в межсезонье.

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ нападающий провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков.

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4 комментария
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lus
Хорошее приобретение для "Детройта". Правда непонятно, наберет ли прежнюю форму после операции.
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ABarca
Странный выбор. Но желаю удачи
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