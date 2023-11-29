В контракте Патрика Кэйна с «Детройтом» есть запрет на обмен.

Соглашение 35-летнего форварда с «Ред Уингс» будет действовать до конца этого сезона.

Американец заработает 2,75 млн долларов. По данным CapFriendly, в сделке не прописаны бонусы, при этом есть запрет на обмен.

Ранее американец находился в статусе неограниченно свободного агента, он восстанавливался после операции на бедре, перенесенной в межсезонье.

– трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ нападающий провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) очков.