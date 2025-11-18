Малкин об НХЛ: «Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге» – я люблю город и болельщиков. История Маршанда красивая, но так складывается не у всех»

Евгений Малкин заявил, что хотел бы закончить карьеру в «Питтсбурге».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что не хотел бы переходить в другой клуб НХЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне 39-летний форвард набрал 23 (5+18) очка за 18 матчей при полезности «плюс 5».

«История Маршанда красивая, но так складывается не у всех. Может быть обмен – и совсем другой результат.

Когда сезон закончится, если мы поговорим… Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены.

Конечно, я себя не представляю в другой майке. Ни во «Флориде», ни где-то в «Колорадо». Любую команду возьмите. Я всю жизнь играл в Питтсбурге. Люблю Питтсбург, люблю болельщиков.

Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге », – сказал Малкин.

Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Хаверчаком. У обоих по 518 шайб