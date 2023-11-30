Кэйн о переходе в «Детройт»: «Команда мне хорошо подходит. Фактор Дебринкета тоже сыграл свою роль. Будет здорово снова сыграть с ним»

Теги Детройт НХЛ Патрик Кэйн Алекс Дебринкет Хоккей

Патрик Кэйн высказался о своем переходе в «Детройт».

29 ноября Кэйн подписал контракт с «Ред Уингс» на год.

«Я просто подумал, что команда мне хорошо подходит. Это не значит, что нигде больше не было хорошо, но я думаю, что с молодой командой, которая в последнее время играет хорошо, я могу прийти, выстроить свою игру. После успеха, которого они добились в этом году, на меня не будет сразу оказываться слишком большое давление.

Наверное, фактор Дебринкета тоже сыграл свою роль. Мне было комфортно играть с ним. Не только на льду, но и за его пределами.

Рад снова наладить эту химию. У нас было несколько действительно хороших моментов в «Чикаго». Будет здорово сыграть с ним снова», – сказал нападающий «Детройта» Патрик Кэйн.

Бедард о Кэйне в «Детройте»: «Патрик и Дебринкет вновь вместе – отличный дуэт. Но странно это видеть, ведь Кэйн играл в «Чикаго»

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7 комментариев
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Удачной игры Патрику.
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Кейн походу только Ориджинал Сикс рассматривает для перехода)
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Ответ кашкаКа
"Мне было комфортно играть с ним. Не только на льду, но и за его пределами." Вопрос, в что они комфортно играли за пределами льда?
Покер, литрбол да мало ли....
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Ответ Alex the brave
Странный выбор, шансы на плей-офф небольшие.
Побольше чем у Баффало
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