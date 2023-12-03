Дебринкет забросил 200-ю шайбу в НХЛ в 473-м матче. Это 4-й результат среди действующих игроков из США

Теги рейтинги Монреаль Детройт НХЛ Патрик Кэйн Кайл Коннор Остон Мэттьюс Алекс Дебринкет Джейк Генцел Хоккей

Алекс Дебринкет забросил 200-ю шайбу в НХЛ в 473-м матче.

Форвард «Детройта» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:4 ОТ).

В активе 25-летнего игрока стало 23 (13+10) очков в 23 играх в сезоне. 

За карьеру – 396 (200+196) очков в 473 играх. Среди действующих игроков из США быстрее отметки 200 шайб достигли только Остон Мэттьюс («Торонто», за 338 игр), Кайл Коннор («Виннипег», 429) и Джейк Генцел («Питтсбург», 463). 

Отметим, что Патрик Кэйн, недавно ставший игроком «Детройта», затратил на достижение этой отметки 561 матч. 

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