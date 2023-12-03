Дебринкет забросил 200-ю шайбу в НХЛ в 473-м матче. Это 4-й результат среди действующих игроков из США

Алекс Дебринкет забросил 200-ю шайбу в НХЛ в 473-м матче.

Форвард «Детройта» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с « » (5:4 ОТ).

В активе 25-летнего игрока стало 23 (13+10) очков в 23 играх в сезоне.

За карьеру – 396 (200+196) очков в 473 играх. Среди действующих игроков из США быстрее отметки 200 шайб достигли только («Торонто», за 338 игр), («Виннипег», 429) и («Питтсбург», 463).

Отметим, что Патрик Кэйн, недавно ставший игроком «Детройта», затратил на достижение этой отметки 561 матч.