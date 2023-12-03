Дебринкет забросил 200-ю шайбу в НХЛ в 473-м матче. Это 4-й результат среди действующих игроков из США
Алекс Дебринкет забросил 200-ю шайбу в НХЛ в 473-м матче.
Форвард «Детройта» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:4 ОТ).
В активе 25-летнего игрока стало 23 (13+10) очков в 23 играх в сезоне.
За карьеру – 396 (200+196) очков в 473 играх. Среди действующих игроков из США быстрее отметки 200 шайб достигли только Остон Мэттьюс («Торонто», за 338 игр), Кайл Коннор («Виннипег», 429) и Джейк Генцел («Питтсбург», 463).
Отметим, что Патрик Кэйн, недавно ставший игроком «Детройта», затратил на достижение этой отметки 561 матч.