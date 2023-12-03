Глазачев об удалениях у СКА: «Ротенберг регулярно повторяет, что нужно улучшать дисциплину, но пока хоккеисты не прислушиваются к тренеру»

Теги Металлург Мг СКА Константин Глазачев КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Константин Глазачев высказался о частых удалениях у игроков СКА.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга победила «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 Б). 

«В Магнитогорске встречались лучшие на данный момент команды КХЛ – у «Магнитки» только что завершилась рекордная победная серия, СКА к этой игре выиграл 10 матчей подряд. Сам матч тоже порадовал – открытый хоккей, множество моментов, отличные голы и комбинации. Особенно понравился первый период, в котором было мало удалений и высочайшие скорости – соперники были достойны друг друга.

Роман Ротенберг регулярно повторяет, что СКА нужно улучшать дисциплину, но пока хоккеисты не прислушиваются к своему главному тренеру. Можно понять вынужденные удаления, но хватать штрафы после свистка или там, где нет шайбы, – непозволительно. Это ведь не в первом матче происходит, сейчас такое количество меньшинства – едва ли не единственная проблема СКА.

Магнитогорск в этом смысле был аккуратнее и сохранил больше сил на концовку, но ничейный счет в основное время, думаю, справедлив, а на буллитах СКА в этом сезоне не проигрывает», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Константин Глазачев.

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2 комментария
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Победителей не судят.
(Сказал то ли Цезарь, то ли Наполеон, то ли Александр Македонский)
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Причина в том, что слить ротена игрокам не получится, от того они и злятся на льду.
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