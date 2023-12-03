Ротенберг о победе над «Металлургом»: «Отличный матч уровня плей-офф. Самоотверженная игра стала решающим фактором – ловили шайбу на себя, лицом, жертвовали собой»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Роман Ротенберг Захар Бардаков Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Металлургом».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ закончился победой петербуржской команды в серии буллитов (3:2 Б). 

«Отличная игра, игра уровня плей-офф. От нас хорошее начало, создали хорошие моменты. Потом наудалялись – это недопустимо, надо улучшить игровую дисциплину. 

Самоотверженная игра наших игроков стала решающим фактором сегодня – ловили шайбу на себя, лицом, ка угодно, жертвовали собой. Ключевой момент был, когда Бардаков ловил на себя – команда сплотилась, с этого момента стали играть единым кулаком. 

Реализация подвела, здоров играл вратарь [соперника]. Дальше, на буллитах, проявили мастерство и выиграли. Поздравляю с победой наших болельщиков, нашу команду.

Хочу отметить отличную атмосферу на арене – отлично болели, полные трибуны. Это здорово: такая игра привлекает болельщиков, больше детишек пойдут в хоккейные школы, что очень важно. 

Продолжаем работать, готовимся к следующей игре. Для нас самое важное – следующая игра», – сказал Ротенберг

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15 комментариев
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нет слова "система". отписываюсь.
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когда уже Рома поймает шайбу лицом и затянется на неделю хотя бы?
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с заслуженной победой СКА, а наше большинство это рука - лицо , я конечно понимаю что исполнители не самые мастеровитые и тд, так что Гомоляко проснись и сделай уже что то толковое
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В СКА уже внедрили искусственный интеллект; там не люди играют,если уж шайбы лицом ловить начали.)
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Лицом опасно ловить шайбу, может быть смерть на льду, куда смотрит лига!?
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Штампы, штампы
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Лицом ловят шайбы - новая тема . Лед на всех аренах страны стал хорошим . Журналисты спросите в следующий раз что на планшете рисовал Роман Борисович , очень интересно. Великая победа по буллитам .
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Мало того что поребриковые устроили балет, так ещё и вели себя как крысы, прям как в финале-2017. Срамота, а не система.
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Да что уж там , уровня финала Кубка Стэнли
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Где вы там жертвовали собой. Не видел ни одного самосожжения
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Система – удар лицом в пятку!
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Ответ Александр Барков
с заслуженной победой СКА, а наше большинство это рука - лицо , я конечно понимаю что исполнители не самые мастеровитые и тд, так что Гомоляко проснись и сделай уже что то толковое
да и как можно было на такой матч загу выпустить и не Набокова ?
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Причем мы ловим лицом системно, не боясь шрамов на всю жизнь, Тренер.
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Ответ Ноу криминалити
Лицом опасно ловить шайбу, может быть смерть на льду, куда смотрит лига!?
да и шрам на всю жизнь может остаться ..не порядок
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Ответ Bartez1986
когда уже Рома поймает шайбу лицом и затянется на неделю хотя бы?
А плюсики ты потом на чем сможешь заработать?
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