Ротенберг о победе над «Металлургом»: «Отличный матч уровня плей-офф. Самоотверженная игра стала решающим фактором – ловили шайбу на себя, лицом, жертвовали собой»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Металлургом».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ закончился победой петербуржской команды в серии буллитов (3:2 Б).

«Отличная игра, игра уровня плей-офф. От нас хорошее начало, создали хорошие моменты. Потом наудалялись – это недопустимо, надо улучшить игровую дисциплину.

Самоотверженная игра наших игроков стала решающим фактором сегодня – ловили шайбу на себя, лицом, ка угодно, жертвовали собой. Ключевой момент был, когда Бардаков ловил на себя – команда сплотилась, с этого момента стали играть единым кулаком.

Реализация подвела, здоров играл вратарь [соперника]. Дальше, на буллитах, проявили мастерство и выиграли. Поздравляю с победой наших болельщиков, нашу команду.

Хочу отметить отличную атмосферу на арене – отлично болели, полные трибуны. Это здорово: такая игра привлекает болельщиков, больше детишек пойдут в хоккейные школы, что очень важно.

Продолжаем работать, готовимся к следующей игре. Для нас самое важное – следующая игра», – сказал .