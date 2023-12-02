Василий Каменев: «СКА способен выиграть Западную конференцию. Ротенберг – максималист, игроки стремятся к победам, так что все реально»

Василий Каменев считает, что СКА может выиграть Западную конференцию КХЛ.

Клуб выиграл 10 матчей подряд и идет на 4-м месте в таблице Запада.

«Сейчас армейцы играют очень хорошо, но календарь составлен так, что трудно прогнозировать взлеты и спады команд.

Следующая игра у СКА – в Магнитогорске, там нет аэропорта, трудная логистика, надо ехать на автобусе, а уже в воскресенье днем – игра с лидером Восточной конференции. Ну зачем так составлять календарь? Я понимаю, если бы СКА хоть в Москве играл через день: можно сесть на поезд и доехать. Но тут – длинный выезд без передышки.

Конечно, битва так или иначе будет между « » и СКА: статусный матч, обе команды выдали затяжные победные серии. А так по своему потенциалу, считаю, армейцы способны в этом сезоне выиграть Западную конференцию.

Тренер СКА Роман Ротенберг – максималист, как и его коллеги, все игроки стремятся к победам, так что все реально. Отставание от лидеров не такое больше, а резервы у СКА еще есть», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.