Василий Каменев: «СКА способен выиграть Западную конференцию. Ротенберг – максималист, игроки стремятся к победам, так что все реально»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Роман Ротенберг календарь Хоккей

Василий Каменев считает, что СКА может выиграть Западную конференцию КХЛ.

Клуб выиграл 10 матчей подряд и идет на 4-м месте в таблице Запада.

«Сейчас армейцы играют очень хорошо, но календарь КХЛ составлен так, что трудно прогнозировать взлеты и спады команд.

Следующая игра у СКА – в Магнитогорске, там нет аэропорта, трудная логистика, надо ехать на автобусе, а уже в воскресенье днем – игра с лидером Восточной конференции. Ну зачем так составлять календарь? Я понимаю, если бы СКА хоть в Москве играл через день: можно сесть на поезд и доехать. Но тут – длинный выезд без передышки.

Конечно, битва так или иначе будет между «Металлургом» и СКА: статусный матч, обе команды выдали затяжные победные серии. А так по своему потенциалу, считаю, армейцы способны в этом сезоне выиграть Западную конференцию.

Тренер СКА Роман Ротенберг – максималист, как и его коллеги, все игроки стремятся к победам, так что все реально. Отставание от лидеров не такое больше, а резервы у СКА еще есть», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.

6 комментариев
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Так все хоккейные деятели переживают за СКА, желают побед, подбадривают, оправдывают за поражения... Как будто другие клубы в КХЛ выступают в роли статистов.
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тож эксперт , аэропорта нет)
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Ротенберг максималист. А он что бывший спортсмен ? У нас в стране знаете сколько максималистов среди спортсменов и тренеров . Не всем такое счастье выпадает , чтобы закончить курсы тренера и стать главным тренером мешка с деньгами. Покажите мне хоть одного спортсмена , который не стремится на вершину и скажет - да , я говно.
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В ска все такие нытики?
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Василий ,игроки и тренеры команд пяти ,шести Запада могут Ска сказать -дырку вам от бублика ,а не первое место и это реально!
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почему про матрасов не упомянули.те свистят как надо.
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