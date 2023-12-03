Ротенберг о победной серии СКА: «Следующая игра начинается со счета 0:0, нужно доказывать заново. Трус не играет в хоккей»

Роман Ротенберг рассказал, как нужно поддерживать победный настрой в команде.

Сегодня СКА обыграл « » в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:2 Б). Это 11-я подряд победа петербуржцев.

– Андрей Разин после поражения сказал – у «Металлурга» тоже была длительная серия побед – что есть определенные сложности с настроем, когда команда так много выигрывает. У вас уже 11 побед. Как правильно выстроить работу, чтобы продолжать побеждать?

– Каждый день доказывать заново. Следующая игра начинается со счета 0:0. В каждой смене, в каждой игре нужно заново доказывать. Это спорт, это хоккей. Мужская игра. Трус не играет в хоккей, – сказал главный тренер СКА.