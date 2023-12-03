Ротенберг о победной серии СКА: «Следующая игра начинается со счета 0:0, нужно доказывать заново. Трус не играет в хоккей»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, как нужно поддерживать победный настрой в команде.

Сегодня СКА обыграл «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:2 Б). Это 11-я подряд победа петербуржцев. 

– Андрей Разин после поражения сказал – у «Металлурга» тоже была длительная серия побед – что есть определенные сложности с настроем, когда команда так много выигрывает. У вас уже 11 побед. Как правильно выстроить работу, чтобы продолжать побеждать?

– Каждый день доказывать заново. Следующая игра начинается со счета 0:0. В каждой смене, в каждой игре нужно заново доказывать. Это спорт, это хоккей. Мужская игра. Трус не играет в хоккей, – сказал главный тренер СКА. 

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14 комментариев
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Мне кажется, что когда этот человек родился на свет, первое, что он произнёс, был какой нибудь пафосный лозунг, или речёвка.
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трус не играет в хоккей, это правильно . трус зато типо тренирует ....прыщ слащавый..скупил и пытается скупить все что блестит , только потому что боится проиграть по честному. какая там нафиг правда за вами , народ все видит !
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Что доказывать заново?!
Конкретно спросили, как грамотно выстроить работу?
- нужно доказывать...
Как Игорь Гофман вещает, ей Богу.
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Его когда жена спрашивает, будет ли второй раз, он так же отвечает: Будем доказывать, как будто счет еще 0:0! Трус не играет в хоккей! А потом еще два часа про систему рассказывает
+5
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Просто генератор случайных цитат какой-то этот ваш поребриковский мажор.
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Очередной набор слов))))
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Это трава - она зеленая. Это Солнце - оно желтое. А это трусишка зайка-серенький по лугу бежит
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Ответ Александр Невский
Хейтеры ну что скажите , команда ска набрала обороты .
Как хейтер могу сказать, что всем очередной раз напомнили, почему за границами Ленинграда не уважают этот хоккейный клуб…
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Ротенберг хоккеист ? Я не знал . Первенство региона Финляндии там уровень ниже нашей Золотой шайбы в разы .
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а все началось c позорно незасчитаной шайбы Локо, дали поднять Йозе голову, так бы психологически прибили этого клоуна.
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Последняя фраза к чему вообще??? Несет какую-то хрень постоянно.
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Его когда жена спрашивает, будет ли второй раз, он так же отвечает: Будем доказывать, как будто счет еще 0:0! Трус не играет в хоккей! А потом еще два часа про систему рассказывает
В туалете.
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