Артем Батрак: «СКА потратил 2,5 месяца, чтобы найти себя, новый формат и схему, про которую Ротенберг говорил летом. Лучше сейчас играет только «Металлург»

Артем Батрак поделился мнением об игре СКА.

«У СКА фантастический ноябрь, хотя старт сезона был сложным для них. Прямо сейчас у армейцев девять побед подряд, но самое важное – это кого СКА обыграл за последние две недели. «Северсталь», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Торпедо» и московское « ». То есть, из всего этого списка только одна команда, скажем так, слабая, остальные – сильные.

Как СКА выигрывал? В начале сезона команда временами разваливалась, когда ей забивали несколько голов подряд, и на этом все заканчивалось. Теперь этого нет. «Динамо» догнало СКА, но петербуржцы не запаниковали, и выиграли матч. В матче с « » армейцы и вовсе отыгрались с 0:3. Это говорит о том, что у команды налаживается психология.

За счет чего это все происходит? Я думаю, что вносит большой вклад в игру команды. Когда он выходит на лед, команда действует совершенно по-другому. Плюс, как я понимаю, тренерский штаб плюс-минус определился с костяком, который играет постоянно.

Владимир Алистров, , играют постоянно, Михаил Воробьев играет практически всегда, Василий Глотов, Александр Кадейкин – тоже да. Вот уже две тройки нападения, из которых можно шить постоянную химию.

В защите чуть посложнее. Александр Никишин, Артем Сергеев и Сергей Сапего с Максимом Федотовым играют постоянно. Но, если бы не травмы, постоянно играли бы Михаил Пашнин и Андрей Педан. Вернутся они – и СКА окончательно определится с составом.

У СКА заработало большинство, команда стала меньше пропускать. Повторюсь, главное тут – психология. Если СКА продолжит и дальше так играть – а я действительно верю в то, что СКА сможет остаток сезона пройти без спадов, – то команда вполне может и до первого места в конференции добираться.

СКА потратил два с половиной месяца, чтобы найти себя, найти новый формат и найти схему, про которую Роман Ротенберг говорил летом. Лучше СКА сейчас играет только «Металлург», но на Западе петербуржцы – однозначно сильнее всех», – считает комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.