Артем Батрак: «СКА потратил 2,5 месяца, чтобы найти себя, новый формат и схему, про которую Ротенберг говорил летом. Лучше сейчас играет только «Металлург»

Теги Металлург Мг СКА Торпедо КХЛ Михаил Пашнин Динамо Андрей Педан Артем Сергеев Артем Батрак Александр Кадейкин Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Сергей Толчинский Никита Серебряков Михаил Воробьев Сергей Сапего Владимир Алистров Александр Никишин Василий Глотов Максим Федотов Хоккей

Артем Батрак поделился мнением об игре СКА.

«У СКА фантастический ноябрь, хотя старт сезона был сложным для них. Прямо сейчас у армейцев девять побед подряд, но самое важное – это кого СКА обыграл за последние две недели. «Северсталь», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Торпедо» и московское «Динамо». То есть, из всего этого списка только одна команда, скажем так, слабая, остальные – сильные.

Как СКА выигрывал?  В начале сезона команда временами разваливалась, когда ей забивали несколько голов подряд, и на этом все заканчивалось. Теперь этого нет. «Динамо» догнало СКА, но петербуржцы не запаниковали, и выиграли матч. В матче с «Торпедо» армейцы и вовсе отыгрались с 0:3. Это говорит о том, что у команды налаживается психология. 

За счет чего это все происходит? Я думаю, что Никита Серебряков вносит большой вклад в игру команды. Когда он выходит на лед, команда действует совершенно по-другому. Плюс, как я понимаю, тренерский штаб плюс-минус определился с костяком, который играет постоянно. 

Владимир Алистров, Алекс Гальченюк, Сергей Толчинский играют постоянно, Михаил Воробьев играет практически всегда, Василий Глотов, Александр Кадейкин – тоже да. Вот уже две тройки нападения, из которых можно шить постоянную химию.

В защите чуть посложнее. Александр Никишин, Артем Сергеев и Сергей Сапего с Максимом Федотовым играют постоянно. Но, если бы не травмы, постоянно играли бы Михаил Пашнин и Андрей Педан. Вернутся они – и СКА окончательно определится с составом. 

У СКА заработало большинство, команда стала меньше пропускать. Повторюсь, главное тут – психология. Если СКА продолжит и дальше так играть – а я действительно верю в то, что СКА сможет остаток сезона пройти без спадов, – то команда вполне может и до первого места в конференции добираться.

СКА потратил два с половиной месяца, чтобы найти себя, найти новый формат и найти схему, про которую Роман Ротенберг говорил летом. Лучше СКА сейчас играет только «Металлург», но на Западе петербуржцы – однозначно сильнее всех», – считает комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.

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35 комментариев
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Локо и Динамо были обыграны за счет грубейших ошибок судей. Так что минус 4 очка
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они потратили не2,5месяца ,2,5миллиарда скупив всю лигу с судьями и потрохами,такого шапито не было,все все видят и хлопают
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да не обыграли они локомотив, все уже это признали
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А вроде совсем недавно говорил, что сейчас лучший в КХЛ это Авангард. Очередной любитель постоянно сменять обувь 😁
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Ответ Дмитрий9779
Удаления Кадейкина на Менелле не было,за счёт чего получили 3 на 5 в итоге ,почему про это не пишешь?Неудобная правда?
Разве об этом официально заявил Дисциплинарный комитет? По ситуации в Ярославле и пятиминутном удалении в матче с Динамо они официально признали ошибки судей
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Ну да всех выкупили и это называется система Ротена,пусть тренирует Витязь или Сочи и покажет там какая у него. система
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Рано ещё петь дифирамбы.
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Ответ всегда за локо
да не обыграли они локомотив, все уже это признали
ну, засчитай судьи ту шайбу Локо, это была бы только ничья. а уж кто там кого обыграл бы в формате 3 на 3 или на буллитах никто не знает...
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Ответ ivan555navi
Анасимов высказал своё личное мнение. А КХЛ официально признал ошибку судьи.
Можно ссыль с сайта КХЛ на это решение?Спасибо.
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Ответ ivan555navi
На их сайте я этой информации не вижу, но, о чём же тогда говорили на КХЛ ТВ? Анисимов как раз не согласился этим решением.
Говорили,Анисимов двояко ответил и вашим и нашим,решил на двух стульях усидеть,жульман.
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Ответ Андрей Королёнок
Рано ещё петь дифирамбы.
В самый раз, а то сглазить не успеем!
;)
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Ответ Олег В.
В самый раз, а то сглазить не успеем! ;)
👍👍👍
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СКА выиграл по делу все 9 матчей. А недругам совет. Серия не может длиться вечно, когда-нибудь и они проиграют, вот тогда и будете улюлюкать и злорадствовать.
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Химия из трех чистых центров? Круто
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Ответ Дмитрий9779
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КХЛ признала, Анисимов признал, большенство балел ска признали что так выигрывать нельзя
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Ответ всегда за локо
КХЛ признала, Анисимов признал, и большенство балел ска после матча сказали что так побеждать нельзя
Я тоже написал,что такие моменты надо решать в пользу хоккея,но на сайте КХЛ нет признания,есть только слова Шевченко
.Слова Анисимова:

Если в дебри заходить, то и не так можно (сыграть на вбрасывании). Там все вперемешку - и белые в полукруге, и красные. Давайте так: таких моментов в течение игры достаточное количество. Формально основания (для отмены шайбы) были, но у нас современные вбрасывания таковы - все команды просят это быстрее, так что провести чистое вбрасывание практически невозможно", - добавил главный арбитр КХЛ.
Т е он же говорит,что формально основания для отмены шайбы были
Опять же,где хронометраж?Я ничего не утверждаю,но со Спартаком оставалось 1,6 сек,шайба влетает в ворота за 0,3 сек.то есть потрачено 1,3 сек на гол.Здесь остаётся 1,1,дашь 100%,что время матча не вышло?По-честному только.
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Ответ всегда за локо
да не обыграли они локомотив, все уже это признали
За секунду невозможно забросить шайбу после вбрасывания, если не бросить сразу. Засеките по секундомеру этот момент и убедитесь. сами.
Так что даже неправильное вбрасывание здесь не причем.
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Ответ sled
Как думаешь, в связи с последним решением ВС РФ голубопоточные поменяют свои цвета например на цвета лосин Кузнеца?
Думаю,что за такими новостями следят те кому это интересно и волнует.
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Ответ Дмитрий9779
Думаю,что за такими новостями следят те кому это интересно и волнует.
Тебе наш ВС РФ не нравится, у тебя любимые судьи в Нидерландах живут?
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Очередной подхалим в системе СКА. Впаривай свою аналитику домохозяйкам и бабушкам у под’езда.
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Ответ Iv110
Локо и Динамо были обыграны за счет грубейших ошибок судей. Так что минус 4 очка
Ничего не попутал? Про судейскую правоту (или нет) промолчу, но даже если допустить, что арбитры были неправы, минимум 1 очко СКА взял бы в Ярославле, и Динамо забил при ничейном счёте. Твоя логика не работает никак
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Ответ Iv110
Локо и Динамо были обыграны за счет грубейших ошибок судей. Так что минус 4 очка
Например.
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Батрак, ти хто такой? Щас Бартез придет и раскидает как есть, 37 лет все таки. Еще и 999 плюсиков срубит на «самолетных ногах»
Да, походу жёстко тебя в своё время Бартез поимел, раз до сих пор забыть не можешь)
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