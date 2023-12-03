«Торонто» пытался выменять Задорова и Танева, но не вписал их под потолок, не договорившись с «Калгари» о 50% зарплат

Теги возможные переходы Торонто Ванкувер Калгари НХЛ Крис Танев Никита Задоров Эллиотт Фридман деньги Хоккей

«Торонто» претендовал на защитников Никиту Задорова и Криса Танева.

Россиянин на этой неделе перешел из «Калгари» в «Ванкувер» в результате обмена на драфт-пики. Танев остается игроком «Флэймс».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Торонто» пробовал заполучить обоих защитников. Сделку не удалось оформить ввиду ограничений, связанных с потолком зарплат.

«Насколько я понимаю, проблема здесь заключалась в том, что «Мэйпл Лифс» и «Флэймс» не смогли договориться о том, во что обойдется сохранение до 50% зарплат обоих игроков у «Калгари».

Две стороны не смогли договориться об этой компенсации, в дополнение к компенсации, которая полагалась только лишь за хоккеистов», – поделился информацией Фридман.

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1 комментарий
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Уже минимум два клуба довольно высокого уровня показали интерес к Задорову, который тут после критики деда считается мешком))
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