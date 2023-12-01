«Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер» на 2 драфт-пика

Защитник « » стал игроком « ».

«Флеймс» обменяли 28-летнего россиянина на выбор в 3-м раунде драфта в 2026 году и выбор в 5-м раунде драфта-2024, который «Кэнакс» ранее получили от «Чикаго».

По окончании текущего сезона Задоров может стать неограниченно свободным агентом. Его текущий кэпхит – 3,75 миллиона долларов.

В 21 матче нынешнего чемпионата он набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 6».