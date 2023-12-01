«Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер» на 2 драфт-пика

Теги переходы Ванкувер Калгари НХЛ Никита Задоров Хоккей

Защитник «Калгари» Никита Задоров стал игроком «Ванкувера».

«Флеймс» обменяли 28-летнего россиянина на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ в 2026 году и выбор в 5-м раунде драфта-2024, который «Кэнакс» ранее получили от «Чикаго».

По окончании текущего сезона Задоров может стать неограниченно свободным агентом. Его текущий кэпхит – 3,75 миллиона долларов. 

В 21 матче нынешнего чемпионата он набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 6».

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей Ч.
Не густо за него насыпали
Потому что и сыпать особо не за что
+38
-7
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В офиц твиттере Ванкувера под этой новостью около 500 комментариев, и я не увидел ни одного недовольного. Редко такое бывает, кстати. Но, чую, пользователи спортса сейчас тут пояснят за иноагента мама не горюй, охарактеризуют Никиту с лучшей стороны)
+46
-17
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не густо за него насыпали
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем это чудо Ванкуверу??? Не дай бог ещё продлять надумают.
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Калгари неплохо обернулись, и съэкономят, и пятый раунд получат за этого мешка.
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Стальной Цуккини 5х5
В офиц твиттере Ванкувера под этой новостью около 500 комментариев, и я не увидел ни одного недовольного. Редко такое бывает, кстати. Но, чую, пользователи спортса сейчас тут пояснят за иноагента мама не горюй, охарактеризуют Никиту с лучшей стороны)
сравнивать комментарии на разных сайтах... Господи! как скучно я живу
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Стальной Цуккини 5х5
В офиц твиттере Ванкувера под этой новостью около 500 комментариев, и я не увидел ни одного недовольного. Редко такое бывает, кстати. Но, чую, пользователи спортса сейчас тут пояснят за иноагента мама не горюй, охарактеризуют Никиту с лучшей стороны)
Точно, в твиттере то специалисты комментарии пишут. Смотрю ты с Задоровым на одной волне. Два эрудита) У того тоже комменты в интернете абсолютная истина.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Стальной Цуккини 5х5
В офиц твиттере Ванкувера под этой новостью около 500 комментариев, и я не увидел ни одного недовольного. Редко такое бывает, кстати. Но, чую, пользователи спортса сейчас тут пояснят за иноагента мама не горюй, охарактеризуют Никиту с лучшей стороны)
Да он сам себя охарактеризует спустя небольшой промежуток времени, даже стараться не придется)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей Ч.
Не густо за него насыпали
Такова реальная цена это мешка. Он ведь приходил в Калгари за третий пик в своё время, так что они ещё и в плюсе. На него ведь вроде как несколько команд претендовали. Значит никто больше не предложил, раз отдали даже соперникам из своего дивизиона.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прощай плей офф
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неограниченно свободный иноагент)))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рад за Никиту, мне кажется он туда и хотел
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Мы сравнивали не комментарии, а оценку одного и того же хоккеиста/обмена двумя разными болельщицкими сообществами (с разных континентов из разных лиг) в целом. Допускаю, что это абсолютно неинтересная вам тема (как, например, для меня то, как весело или скучно вы живёте), но разве к вам кто-то с ней обращался персонально? Видимо, вам действительно было скучно, раз решили не проходить мимо :)
Да, действительно, этим должен кто-то заниматься. Ты всё равно давишь на политический контекст, хотя пытаешься аргументировать спортивный аспект. Так какая разница, что о нём говорят и где?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В этом году Ванкувер однозначно получше чем Калгари
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грубая ошибка косаток.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Стальной Цуккини 5х5
В офиц твиттере Ванкувера под этой новостью около 500 комментариев, и я не увидел ни одного недовольного. Редко такое бывает, кстати. Но, чую, пользователи спортса сейчас тут пояснят за иноагента мама не горюй, охарактеризуют Никиту с лучшей стороны)
даже я проснулся. тебе уже -3 нарисовали, давай я попрошу минус 10 на себя оттянуть))))
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Диандерталец
сравнивать комментарии на разных сайтах... Господи! как скучно я живу
Мы сравнивали не комментарии, а оценку одного и того же хоккеиста/обмена двумя разными болельщицкими сообществами (с разных континентов из разных лиг) в целом. Допускаю, что это абсолютно неинтересная вам тема (как, например, для меня то, как весело или скучно вы живёте), но разве к вам кто-то с ней обращался персонально? Видимо, вам действительно было скучно, раз решили не проходить мимо :)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый смешной звук в мире - треск лопнувшего либерахи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Crosby174
Зачем это чудо Ванкуверу??? Не дай бог ещё продлять надумают.
Да, забыли у тебя спросить, поспешили выменивать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Про СКА уже шутки шутили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё один срущий защитник в Ванкувере. Не, ну взяли его вообще на халяву, но нужен ли он касаткам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Всяко получше будет, чем Джуулсен и Майерс, но сильно смущает его зп. Наверное, поиграет за нас в ПО, и пойдет на вольные хлеба вместе с Жирафом.
Джулсена в топ6 сменит или Фридмана? хотя я так понимаю когда Соуси вернется, то оба)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Громовася
даже я проснулся. тебе уже -3 нарисовали, давай я попрошу минус 10 на себя оттянуть))))
Плюсы не монетизировать, пусть минусуют на здоровье. Другой вопрос, что я сколько в последние новости про Задорова ни заходил, ни разу не видел, чтобы кто-то написал, в чем конкретно слаб этот хоккеист, кроме своей политической осведомленности. Медленный, без броска, не хитует, не блокирует, теряет позицию, туго соображает и т.п.. Пишут только категорично, мол дескать отстой и всё тут.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сказал плохо про путю- сразу стал мешком
Ватриоты умом не блещут
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё таки Ванкувер не такая дыра, как Калгари, там оценят лаковые штиблеты
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Hivaga22
Да он сам себя охарактеризует спустя небольшой промежуток времени, даже стараться не придется)
Вполне возможно. Я и не написал, что там все кипятком писают от восхищения, что такой актив урвали. Просто для Ванкувера это очень дешевый, и, по сути, беспроигрышный вариант. Заиграет - хорошо, продлят. Не заиграет - да и хрен с ним, уйдет летом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2 пика за Никиту. Очень мощно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий