Марнер сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом». Мэттьюс остался без голов – у него 1 шайба в последних 9 играх

Митч Марнер сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом».

Форвард « » прервал серию из 8 игр без голов и помог команде одержать победу в игре регулярного чемпионата с «Кракеном» (4:3 Б).

В активе канадца стало 23 (8+15) очка в 21 игре. Он выходил на лед в защитной маске, которую надел после попадания шайбы в лицо в прошлом матче с «Флоридой».

Отметим, что при двух шайбах из трех ему ассистировал . Он также забил победный буллит в серии, но вновь остался без голов.

У американца 1 шайба в последних 9 играх (всего в сезоне – 14 в 21).