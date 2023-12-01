Марнер сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом». Мэттьюс остался без голов – у него 1 шайба в последних 9 играх

Теги Торонто НХЛ Сиэтл Митч Марнер Остон Мэттьюс Хоккей

Митч Марнер сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом».

Форвард «Торонто» прервал серию из 8 игр без голов и помог команде одержать победу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (4:3 Б). 

В активе канадца стало 23 (8+15) очка в 21 игре. Он выходил на лед в защитной маске, которую надел после попадания шайбы в лицо в прошлом матче с «Флоридой». 

Отметим, что при двух шайбах из трех ему ассистировал Остон Мэттьюс. Он также забил победный буллит в серии, но вновь остался без голов.

У американца 1 шайба в последних 9 играх (всего в сезоне – 14 в 21). 

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8 комментариев
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Мэттьюс тоже к Бузовой ходил?
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Ответ Владислав Харламов
Мэттьюс тоже к Бузовой ходил?
У Мэттьюса это обычная практика. Он стреляет дублями и хет триками, а потом по несколько матчей балду гоняет.
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Забивал в 7 матчах из 21
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Ответ Владислав Харламов
Мэттьюс тоже к Бузовой ходил?
В машину ломился в одних труселях
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Критика подействовала.
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А у Овечкина в этом возрасте были такой же длины отрезки без голов?
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Поэтому мне его статистика прошлого сезона нравилась больше. Лучше 40 шайб в 37 играх, чем 50 в 30 с дублями и хет-триками, но с кучей матчей без голов вовсе. Хотя у всех снайперов обычно такое кривое распределение и выходит
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Ответ Владислав Харламов
Мэттьюс тоже к Бузовой ходил?
он просто тоже 17 сентября родился, неблагоприятный период у них))
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